´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤¬ÊÑÁõ¤»¤º¸¶½É¡¦ÃÝ²¼ÄÌ¤ê¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¡¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸ú²Ì¤Ç¡ÖÊ¶¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ê£³£´¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¡Ë¸ú²Ì¤ÇºÇ¶á¡¢ÌÜÎ©¤ÄÉ÷ËÆ¤Ç¤â³¹¤Ê¤«¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹£±£¸£²¥»¥ó¥Á¤Î´Ø¸ý¤Ï¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î£Ó¡¡£æ£ò£ï£í¡¡£Å£Ø£É£Ì£Å¡¡£Ô£Ò£É£Â£Å¡×¤ä¡Ö£Å£Ø£É£Ì£Å¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼»þÂå¤«¤é¡¢È±·Á¤âÆÈÆÃ¤Ç¤Ò¤ÈºÝÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö£Ì£Ä£È¡×¤«¤éºò½ÕÆÈÎ©¤·¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¸ÄÀÅª¤ÊÉ÷ËÆ¤ò³è¤«¤·¡¢º£¤ÏÇÐÍ¥¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â¤â¤Ä¡£
¡¡¤Ý¤«¤Ý¤«£Í£Ã¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤Ë¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤â¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÈï¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´Éô¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¦¤«¤éÊÑÁõ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢´Ø¸ý¤Ï¡Ö¡û¡×¤Î»¥¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¿´ÇÛ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢´Ø¸ý¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö¤¹¤´¤¤ÂçÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÉáÃÊ¡×¤È¿ÀÅÄ¤ËÊ¹¤«¤ì¡Ö¤Ç¤âÉáÄÌ¤Ë¡¢À¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡£²¿¤âÊÑÁõ¤»¤º¤Ë¡£Ë¹»Ò¤È¤«¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈï¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²áÅÙ¤ÊÊÑÁõ¤È¤«¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤â¤¦¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨ÂçÊÁ¤Ê´Ø¸ý¤Ë¡¢£Í£Ã¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×´ä°æÍ¦µ¤¤Ï¡Ö¥¬¥¿¥¤¤Ç¡Ø²¿¤«¤Î¿Í¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È´Ø¸ý¤«¤é¤Ï°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬¡Ä¡£
¡Ö¤Ç¤â¤³¤ì¤¬¡¢¼Â¤ÏºÇ¶áÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤±¤Ã¤³¤¦³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤ÎÊý¡¢Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤ó¤Ç¡¢³¹¤Ê¤«¤Ë¤±¤Ã¤³¤¦ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡ÄÊ¶¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃÝ²¼ÄÌ¤ê¡¢Êâ¤±¤ë¤ó¥¹¤è¡ª¡¡ºÇ¶á¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¥¹¤è¡£³ä¤È¡×
¡¡Åìµþ¡¦¸¶½É¡¢¤·¤«¤â¡Ö£Ë£á£÷£á£é£éÊ¸²½¡×¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ëà¥á¥ó¥Ç¥£¡¼½ÐË×á¤È¤Ï°Õ³°¤À¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²¿¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡©