本が読めなくなるのは「働いていて時間がないから」なのか…調査からわかる「重要な事実」

NPRとイプソスによるアメリカでの世論調査” NPR Reading Poll”(2025年4月発表)によると、18歳以上の51%が「本または電子書籍を読んだ」と回答している。この調査の結果をNPRは「多くのアメリカ人はもっと本を読みたいと思っている。実際には読んでいない」(”Most Americans want to read more books. We just don't.”)と題して記事にした。しかし、筆者にはそのようにネガティブに捉えるべき結果だったとは思えない。どういうことか?

読書に対して好意的かどうかと実際に読むかどうかはほとんど関係がない

このオンライン調査は2000人以上のアメリカの成人を対象に行われた。

調査によると、回答者の82%が「読書は世界について学ぶための有用な方法である」と考えており、76%は「読書はリラックスできるものだ」と答え、子どもがいる家庭の回答者の98%が子どもに「読書愛を育んでほしい」と望んでいる。

つまり読書に対しては肯定的な人が多い。

だが実際には過去1ヶ月間に本を読んだ人は51%。一方、ストリーミングサービス、ソーシャルメディア、短編動画の視聴は、約80%の人が占めている。

なお、Ipsosは2016年にもオンラインインタビューに基づく世論調査を行っている。

このときは「本を読む」と答えた人の割合は81%だった。

ただし2025年調査は「過去1か月に読んだか」を尋ねており、2016年は「本を読むことを自分の楽しみとして好きか」を尋ねているため、単純な比較はできない。

「本を読むことが好き」でも実際に読んでいるわけではない

「読書に対して好意的なのに本を読まないなんて」とNPRはその乖離を嘆いているが、

これは別にめずらしくない。日本でも同じだからだ。

全国学校図書館協議会(SLA)はたびたび小中高生に「本を読むことが好きか」を尋ねている。

小中高いずれでも2001年から2024年にかけては右肩上がりである。2001年時点では「好き/大好き」の割合が小学生33.8%、中学生17.9%、高校生15.6%。2024年には小学生44.0%、中学生32.9%、高校生31.1%。

では書籍の平均月間読書冊数はどう変化したか。2001年には小学生6.2冊、中学生2.1冊、高校生1.1冊。2024年には小学生13.8冊、中学生4.1冊、高校生1.7冊。1990年代末は不読率も平均読書冊数も過去最低だった。それが2000年代に入ってから回復していく。

しかし、高校生は中学生同様に本を読むことが「好き/大好き」と答える子どもの割合が15%前後から30%前後に倍増しているが、実際の読書冊数は微増(ほぼ横ばい)に留まる。

書籍の読書量は、全国学校図書館協議会「学校読書調査」によれば、2024年時点で小学生は平均月13.8冊、中学生は4・1冊、高校生は1・7冊。

つまり「本を読むことが好き」という主観的な心情の変化、読書に対する肯定的な気持ちを持つ人が増えたからといって、高校生以上は実際にたくさん読むようになるわけではない。

「もっと本を読まない理由」という不毛な問いと「時間がないから」という不毛な答え

Ispos/NPR調査では、「もっと本を読まない理由は次のうちどれか」(複数回答選択可)の結果が、全体と読書家(本を読むと自認している人たち。Readers)で大きく傾向は違わない。

「他の生活活動(アクティビティ)で時間が足りない」が最多の4割台、「仕事のせいで時間が足りない」が2割台、「子どもたちの活動で時間が足りない」2割前後と「時間がない」という回答が多い。

しかし、たいていの調査で「時間がない」という項目を用意するとほぼ間違いなくトップ3に入る。真に受けるべきではない。時間が有り余っているひとなどほとんどいないからだ。

Ipsosの2016年調査では質問の形式や回答結果のアウトプットのしかたが2025年と違っているから単純比較できないのだが、2016年には「めったに本を読まない、またはまったく読まない」と回答した人に対して理由を尋ねており、「めったに/まったく読まない人たち」は

・テレビを好む: 44%

・時間がない: 37%

・他のエンターテイメントを好む: 27%

・本は読むのに時間がかかりすぎる: 26%

・インターネット/携帯電話からのエンターテイメントを好む: 17%

・本は退屈である: 12%

・ビデオゲームを好む: 9%

・本は高すぎる: 4%

・好きな本が見つからない: 4%

だった。「テレビを好む」が突出している以外は、やはり「時間がない」「ほかの娯楽を好む」が上位にある。

しかし、実際には本を読む人の方がほかの文化的な活動にも時間を割いている割合が高い。アクティブで忙しいはずの人のほうが本を読んでいることになる。

本当に時間ができたら読むようになるかと言えば、おそらくはそうではない。

「働く時間は減ったが、自己研鑽の時間も減った」

読書に限らず、ほかの多くのことでも人は同じように答えるだろう。

「健康のためにもっと運動しない理由はなぜですか?」「時間がないから」

「家族ともっとふれあう時間をつくらないのはなぜですか?」「時間がないから」

こう言っている人たちは、時間があっても実際にはやらないだろう。

とは思うものの、実際のところどうなのか?

アメリカの全従業員の平均週労働時間は、米国労働統計局によるとこの20年ほどは大きく増減していないから、余暇時間が増えたらどうなるかに関して云々することはできない。

しかし、日本では長時間労働が是正されたことと自己研鑽の時間の関係を調査した論文がある。

黒田祥子・山本勲「長時間労働是正と人的資本投資との関係」(RIETI Discussion Paper Series 19-J-022、2019年。グラフは論文19pより引用)によれば、日本では「働く時間は減ったが、自己研鑽の時間も減った」と結論づけられている。

これは「自己研鑽」、「学習・自己啓発・訓練(学業以外)に該当する行動」であって「楽しみのための読書」の増減を調べたものではないが、少なくともおそらく「勉強のための読書」をする人の割合は減っている。

なぜ○○しないのか?は意味がない質問

社会人に「なんで学ばないんですか?」と訊いても「忙しくて時間がないから」が上位に来る。

たとえばリクルートワークス研究所『全国就業実態パネル調査2018』(2017年に調査を実施)から「仕事に関連した学びをとらなかった理由」では「仕事や家事・育児などで忙しいから」が14.8%で「あてはまるものはない」51.5%、「今後、転職や独立を予定していないから」17.1%に次いで3位である。

単純に「時間ができたら本を読む量が増える」人は、実際にはおそらくほとんどいないのである。

「なぜ○○しないのか?」と問うても、そこで出てきた「○○しない」理由をつぶしても、○○するようにはならない。不毛な問いであり、不毛な分析になるだけなのだ。

読者はほかの文化的な活動と対立的なものではない

ここで冒頭に挙げた表をもう一度見てもらいたい。

ストリーミングやソーシャルメディア、ショート動画も利用していない人間は約2割いる。だが、IpsosやNPRの人間は「8割しか使っていない。なぜもっと使わないのか?」「時間がないからか?」とは問わない。彼らは読書だけを標的にして「読んでいない」と嘆く。あまりに偏った見方ではないだろうか。

筆者がむしろ注目してほしいのは、全体のデータと読書家(Readers)を自認する人たちとを比べると、

・本を読んでいる人たちだけ抜きだしても、ストリーミングやショート動画を観ている割合、ソーシャルメディアを使っている割合も全体とそう変わらない

・読書家を自認する人たちは、総じて全体よりも動画や新聞といった文化的な行動をする比率が若干高い

点である。

もっと本を読まない理由に「ほかの娯楽を好むから」と回答している人は、すでに本を読んでいる人でも不読者でも3割程度だった。

少なくとも7割の人間にとっては、読書とほかの娯楽が単純にトレードオフの関係にある(から読まない)とは言いがたい。

つまり、読書をデジタルメディア、動画と対立的または二者択一的に捉えるのは正しくない。本を読む人はほかの文化にも積極的なのである。

であれば、さまざまなメディアから読者へ誘導できる。本を読む人は文化的にアクティブだからだ。

筆者はこれを示したことが、この調査でいちばん重要な点だと思う。

