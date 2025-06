世界中から愛されているポケモンとクロックスがタッグを組み、遊び心あふれるアイテム! スペシャルコラボレーションをチェックしよう。任天堂の人気シリーズ『ポケットモンスター』とフットウェアブランド「Crocs」がコラボレーション!冒険心をくすぐる魅力がギュッと詰まっており、子供から大人まで、あらゆる世代のファンの ”好き” に応えるスペシャルなクロッグとクロッグアクセサリーのシビッツ(TM)が6月11日(水)からリリースされる。

「ポケモン プリント クラシック クロッグ」には、ピカチュウ、ゼニガメ、ヒトカゲ、フシギダネの総柄プリントがフットウェア全体を彩っている。プリント柄とお揃いのポケモンのジビッツ(TM)チャームもついており、冒険心をくすぐるの魅力がギュッと凝縮。さらにキッズサイズの「キッズ ポケモン プリント クラシック クロッグ」「トドラー ポケモン プリント クラシック クロッグ」も展開。親子や家族でお揃いにして楽しむことができる。左右非対称のデザインが目を引く「ポケモン バーサス クロッグ」は、異なるタイプのわざを表現するモチーフが足元でぶつかる、バトルのワクワクをそのまま形にしたような仕上がりに。右足はオレンジ色をベースにリザードンのプリントやジビッツ(TM)チャームを、左足は青色をベースにカメックスのプリントやジビッツ(TM)チャームがデザイン。ほのおとみず、対照的なポケモンの姿がカッコいい、インパクトのあるデザインに仕上がっている。おなじみのイーブイをイメージした「イーブイ ポケモン クラシック プラットフォーム クロッグ」は、カラフルなプラットフォーム クロッグに、イーブイのふわふわな毛並みをモチーフにしたファーをヒールストラップにプラスした可愛らしいアイテム。エナメルのポケモンチャーム付きチェーンが付いた、キュートなスタイルは街中でも注目を浴びること間違いなし。ハート型の瞳が愛らしいピカチュウが主役の「キッズ ピカチュウ ピンク クラシック クロッグ」は、ピンクカラーをベースにしたスウィートなデザイン。アッパーにはピカチュウのシルエットがさりげなくプリントされ、リベットにはモンスターボールがアクセント。さらにソールにはラメのハートが散りばめられており、足元からときめきを届けてくれる一足となりそうだ。また、発売を記念して、6月11日(水)より期間限定で対象店舗にてポケモン×Crocs(TM)限定デザインがジビッツ(TM)テーブルを展開! お店でもポケモンワールドをお楽しみいただける。この夏、好きなポケモンをパートナーにして一緒に冒険に出かけてみてはいかが?(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.