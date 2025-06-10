Î¹¹Ô¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¢ª»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ë½Ö´Ö¡Ù¤¬415ËüÉ½¼¨¡ÖÉ¬¼ûÉÊ£÷¡×¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤±¤È£÷¡×
X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤á¤¤¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤µ¤ó¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¹¹Ô½àÈ÷¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤Þ¤®¤ì¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Î¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¡£°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯²ÙÊª¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢XÌ±¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢ー1ÈÖËº¤ì¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎ¹¤Ë¤Ï¤Í¤³¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§Î¹¹Ô¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¢ª»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Û
¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÈÃåÂØ¤¨¤È¥«¥á¥é¤È¡Ä
³Ú¤·¤¤¤Ï¤º¤ÎÎ¹¹Ô¤ÇËº¤ì¤â¤Î¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏÂçÊÑ¡£ÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤È¤¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¡¢¾²¤ËÉßÊª¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤â¤Î¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤äÈó¾ï¿©¡¢¾ïÈ÷Ìô¤Ê¤ÉÇ°¤Ë¤ÏÇ°¤òÆþ¤ì¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬1¤Ä1¤Ä»ý¤ÁÊª¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²Ä°¦¤¤¥â¥Õ¥â¥Õ¤¬Ê¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Î¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤±¤É¡©¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë²ÙÊª¤È¤·¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¿ôÆü¸å¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¤Ï¡©
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¿ôÆü¸å¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÎ¹¹Ô½àÈ÷¤ò³«»Ï¡£º£²ó¤ÏÃÏ¿Þ¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤â¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢½àÈ÷¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Ï¤ªÎ±¼éÈÖ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤â¤¦°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤¤é¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Á°²ó¤Ï²ÙÊª¤Î°ìÉô¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ìÌ£°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¯¤ï¤Ã¤È¸ý¤ò³«¤±¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤Ä¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢¤Þ¤¿¤É¤Ã¤«¹Ô¤¯¤ó¤«¡©¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ì½ï¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¡Ä¡©¡×
¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ïº£ÅÙ¤³¤½»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤Ç¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¤½¤¦¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¹¤Í¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥Á¥é¥Ã¤È¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£Â¾¤Ë¤â¤Ë¤é¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡¢ÃÏ¿Þ¤Ë¤ª¼ê¤Æ¤ò¤Î¤»¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÊýË¡¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤ò»î¤ß¤¿¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£²ó¤â¤ªÎ±¼éÈÖ¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤Ï¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼ÉÔ²Ä¤Î¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²ÙÊª¤ËÊ¶¤ì¤¿¤¬¤ë¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤´ÉÔËþ´é¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤È¤¤¤¦´é¡×¡Ö¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤á¤¤¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤µ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤ò¼ÙËâ¤·¤¿¤¬¤ë¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ä¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Ç¤Î¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤á¤¤¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤µ¤ó¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§Ç¦Ìî¤¢¤Þ¤Í
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£