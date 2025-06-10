¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×À¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËÉé½ý»ö¸Î¡¡TBS¤¬¼Õºá¡¡¡ÖKEY¡¡TO¡¡LIT¡×´äºê¤¬¹üÀÞ¡¢Á´¼£6½µ´Ö
¡¡TBS¤Ï10Æü¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢5¿ÍÁÈ¡ÖKEY¡¡TO¡¡LIT¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¡×¤Î´äºêÂç¾º¡Ê22¡Ë¤¬¡¢9Æü¤ÎÆ±¶É¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷´ë²èÃæ¤ËÉé½ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9Æü¸áÁ°9»þ¤¹¤®¡¢¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Î´ë²è¡Ö¥Ù¥¢¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼ÂÐ·è¡×¤Ç¡¢´äºê¤¬Áê¼ê¤ÎÅê¤²¤¿¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢±¦ÏÓ¤òÃÏÌÌ¤Ë¶¯¤¯ÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤¿¡£Å¾ÅÝ»þ¤Ë·Ú¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ð¤ì¤Ê¤É¤Î³°½ý¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤Î´ë²è¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢´äºê¤¬¡Ö±¦¼ê¼ó¤ËÄË¤ß¤¬½Ð¤ÆÍè¤¿¡×¤È¤ÎÁÊ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë¶áÎÙ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¡£
¡¡¼ê¼ó¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¸åMRI¤Ë¤è¤ëÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö±¦Üö¹ü±ó°ÌÃ¼¹üÀÞ(¤ß¤®¤È¤¦¤³¤Ä¤¨¤ó¤¤¤¿¤ó¤³¤Ã¤»¤Ä)¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬10Æü¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Öº£¸å¡¢Á´¼£6½µ´Ö¤Î²ÃÎÅ¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡´äºêËÜ¿Í¤Ï¡ÖÄË¤ß¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Û¤É¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤â¡Öº£¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃÃÊ¤Î»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TBS¤Ï¡Ö´äºêÂç¾º¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Û¤«´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö³º¤Î´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊüÁ÷Á°¤Ë»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬½àÈ÷ÂÎÁà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¡¢¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼¶¥µ»¼Ô¤«¤éÅê¤²Êý¤ä¼õ¤±¼è¤êÊý¤Î´ðËÜµ»½Ñ¤ò½¬¤¦¤Ê¤É¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤òÆþÇ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Å¾ÅÝËÉ»ß¤ÎÍÜÀ¸¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´äºê¤µ¤ó¤Ë²ø²æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö´äºê¤µ¤ó¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤¤´²óÉü¤ò¤ªµ§¤ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤âÈÖÁÈÀ©ºî¾å¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤ò¤µ¤é¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£