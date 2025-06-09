TKOÌÚ²¼Î´¹Ô¡Ö³§¤µ¤ó¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¡¡ÁûÆ°¸å¡¢Ìó4¥«·î¤Ö¤ê¤ËSNS¹¹¿·¡õ¹ðÃÎ¡Ö¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTKO¡×¤ÎÌÚ²¼Î´¹Ô¡Ê53¡Ë¤¬9Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£ÁûÆ°¸å¡¢µ×¡¹¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö³§¤µ¤ó¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£Ìó4¥«·î¿¶¤ê¤ÎSNS¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£Ìë¡¢TikTok Live»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤±¤ì¤ÐÀ§Èó¸«¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï1·î30Æü¡¢¸ø¼°YouTube¤Ç2015Ç¯¤Ë½÷À¤ò¥Û¥Æ¥ë¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌÚ²¼¤¯¤ó¡×¡Öº£Ìë¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£