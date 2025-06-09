Ê¡²¬¶õ¹Á¤Î»ê¹â¤Î¥¹¥¤¡¼¥ÄÅÚ»º¡¡¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¡×²Ã¹©¤Î¥×¥í¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¡ª
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¡¦Ê¡²¬¶õ¹Á¤Î¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤Î²Ã¹©ÈÎÇäÅ¹¡Ø°ËÅÔ¤¤ó¤°Ê¡²¬¶õ¹ÁÅ¹¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊ¡²¬¶õ¹Á¡Û
¡ÈÆüËÜ°ìº®»¨¤¹¤ë¶õ¹Á¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¡²¬¶õ¹Á¤Ïº£Ç¯¡¢¹ñºÝÀþ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤òÁýÃÛ¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ë¶å½£¤Î¸¼´Ø¸ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥É¡¼¥ó¤È¤´¾Ò²ð¡ª
¥Ö¥é¥ó¥Éçõ¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥â¥Á¥â¥Á¤Î¥¬¥ï
¡È¤¢¤Þ¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤ª¤ª¤¤¯¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¤¡É¤½¤ó¤ÊÊ¡²¬¤¬¸Ø¤ë¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¤ò´Ý¤´¤È1¸Ä»È¤Ã¤¿¤³¤Á¤é¡£´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Êñ²»Ò¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¼çÌò¤Îçõ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡£
¤É¤é¤¤ó¤°¡ÊÀ¸¡Ë°ì¸Ä669±ß¡Ê11·î¤«¤é5·î¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ø°ËÅÔ¤¤ó¤°Ê¡²¬¶õ¹ÁÅ¹¡Ù
¡Î½»½ê¡Ï¹ñÆâÀþÎ¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë2³¬SWEETSHALLÆâ
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï6»þÈ¾¡Á21»þ¡ÊÇä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¡ÎµÙÆü¡ÏÌµµÙ
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï092-260-1530
¢¨²èÁü¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Å¹¤ÎÃÈÎü¤Î²èÁü¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö2025Ç¯6·î¹æ¤Ï¡ÖËþµÊ¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÀ¸¥Ó¡¼¥ë¡×
»£±Æ¡¢¼èºà¡¿ÊÔ½¸Éô
¢¨2025Ç¯4·î¹æÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ä¾ðÊó¤ÏÅö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ä¤Ä¤Å¤¯¡ÖGW¤Ç²¡¤µ¤¨¤¿¤¤¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î¥°¥ë¥á¡õ¼êÅÚ»º6Áª¡ª¡¡ÏÂ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬½¸·ë¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤òËþÂ¤µ¤»¤ë°û¿©Å¹¤ä¼êÅÚ»ºÅ¹¤Ê¤É¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£