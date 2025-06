【Summer Game Fest 2025】 6月7日6時~ 配信開始

配信番組「Summer Game Fest 2025」にて、剣戟アクション「鬼武者 Way of the Sword」の最新映像が公開された。

2026年発売予定の「鬼武者」シリーズ最新作。今回の映像では主人公・宮本武蔵の戦闘シーンや佐々木小次郎らしきキャラクターの姿も確認できた。発売日は発表されず、今後の続報が期待される。

