2000年代の平成女児にはたまらない、レトロかわいい「アフロ犬」グッズがサンキューマートにやってくる。「サンキューマート」と「サンエックス」初のコラボレーション! 第1弾は「アフロ犬」!いつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」と「リラックマ」や「すみっコぐらし」など数々の人気キャラクターを手掛ける「サンエックス」が初コラボレーション♪その第1弾として、平成カルチャーで人気を誇った「アフロ犬」グッズが新登場する。2000年代当時のあのころの思い出がよみがえる、エモい平成レトロデザインが勢揃い♪ 早速チェックしていこう。

「アフロ犬」はサンエックスより2001年に登場した人気キャラクターで、特徴的なアフロヘアといろいろなものに変身する自由なキャラクター性が多くのファンを虜にした。近年、平成レトロブームにより2000年代に人気を博したキャラクターが再注目される中、当時「アフロ犬」に夢中になっていた20代〜30代はもちろん、今の若い世代にも魅力を届けるべく、今回のコラボレーションに抜擢! 「アフロ犬」のカラフルでポップな世界観を表現したデザインのアイテムが目白押しだ。ラインナップは、平成ギャルの ”スクバデコ” (スクールバッグをデコること)を大人でも持ち歩けるサイズで楽しめる「スクバポーチ」や、実用的な「洗濯ネット」「前髪クリップ」などのほか、「アンクルソックス」「Tシャツ」などのアパレルグッズもご用意。付箋やメモ、ステッカーなどのステーショナリーも充実しており、カラフルな平成レトロのお洒落感たっぷり。全国のサンキューマート店舗で6月下旬より順次販売開始、「サンキューマート公式オンラインショップ」では、6月3日(火)12時より先行予約を受け付け中だ。(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.