「AC6」より特徴的な特殊タンクを装備した機体「ARQUEBUS ADD VE-40A」が「30MM」でプラモ化！12月発売予定
【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A】 12月 発売予定 価格：4,180円
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BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A」を12月に発売する。価格は4,180円。
本製品は、ロボットアクション「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、特徴的な特殊タンクを装備した機体「ARQUEBUS ADD VE-40A」を、同社のロボットプラモデル「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」のフォーマットで商品化するもの。
今回「第10回 30 MINUTES LABEL 新商品発表会」にて本製品が初発表され、CG画像や原型などを確認することができた。
また6月21日発売予定の「RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」や「BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」のテストショットも公開された。
「RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」「BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」【第10回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】
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