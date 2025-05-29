ÃæÆü¡¦º¬Èø¹·¤Ë¤¯¤¹¤Ö¤ë¥È¥ì¡¼¥ÉÀâ¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡Ö±½¡×ÈÝÄê¤â...¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤ÎÀµÇ°¾ì
ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬2025Ç¯5·î27Æü¡¢ÃæÆü¡¦º¬Èø¹·Åê¼ê¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿°ìÉôÊóÆ»¤ò´°Á´ÈÝÄê¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Û¤È¤ó¤É¥Ï¥º¥ì¤Ð¤¤¡×
¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¡ÖËèÇ¯¡¡Ìõ¤Î¤ï¤«¤é¤ó¥È¥ì¡¼¥ÉÆ°²èµ»ö¤ò½Ð¤¹¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î±³¤Ç¤¹¡¡º¬Èø¤¯¤ó¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¡°Â¿´¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¾ðÊó¡¡¤¤¤Ä¤â¤Û¤È¤ó¤É¥Ï¥º¥ì¤Ð¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
ÀïÎÏÊä¶¯¤Î´ÑÅÀ¤Ç¥È¥ì¡¼¥É¤òÍ½Â¬¤¹¤ëµ»ö¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ø´ø´±¤¬¼«¤éÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¿·¾±´ÆÆÄ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÏÃÂê¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¸í²ò¤òÀ¸¤ß¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï·´»ÊÍµÌé¡¢¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢»³ËÜÂó¼Â¡¢Ê¡Ã«¹À»Ê¤ÈÃæÆü¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Øº¬Èø¤¬°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¸«¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ëº£¤Îº¬Èø¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Â¾µåÃÄ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤«
Ãæ·Ñ¤®¤ËÀìÇ°¤·¤¿º£µ¨¤Ï³«Ëë£²·³¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ5·î£±Æü¤Ë£±·³¾º³Ê¡£3»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢20Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç2²óÅÓÃæ¤«¤é2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢2²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ5¼ºÅÀ¤ÎÍðÄ´¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇºÆÄ´À°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ì»þ¤ÏÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÀ©µåÆñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¾µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÀºÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬·è¤·¤ÆÂ¿¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ä¥È¥ì¡¼¥É¤Ê¤É´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ëÃæ¡¢º¬Èø¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤«¡£º£¤Ï1·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡ÊÃæÄ®¸²¸ã¡Ë