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PAC-MAN TM¡õ¡ÊC¡ËBandai Namco Entertainment Inc.Publisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025052803.html