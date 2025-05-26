TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ï¡¢½¢Ç¤¸å¡¢½é¤á¤Æ¹ñ²ñÏÀÀï¤ËÎ×¤ß¡¢¼ûÍ×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢È÷ÃßÊÆ¤Îºß¸Ë¤Î60Ëü¥È¥ó¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊü½Ð¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢5¥­¥íÂÞ¤Ç1²¯2000ËüÂÞ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡¸Å²ìÇ·»Î »²±¡µÄ°÷
¡Ö¾®ÀôÂç¿Ã¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤È¶¯ÅÙ¡¢¤³¤ì¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï1¤«·î°ÊÆâ¤Ç5¥­¥í¤Î¾®Çä²Á³Ê¤¬2000±ßÄøÅÙ¤Î¼Â¸½¤È¡¢¤³¤ì¤ÇÍý²ò¤·¤Æµ¹¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?¡×

¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê¥Þ¡¼¥¸¥ó¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ2000±ß¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¤ÇÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤òÁÛÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ûÍ×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢30Ëü¡¢º£²óÊü½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ë»ß¤Þ¤é¤º¡¢Á´¤ÆÊü½Ð¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤ËÁ´¤Æ60Ëü¥È¥ó¤òÊü½Ð¤ò¤¹¤ë¤È¡¢5¥­¥íÂÞ¤Ç¤¤¤¦¤È1²¯2000ËüÂÞ¡¢Á´¤Æ¤Î¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Î·×»»¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×

ÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¸å¡¢½é¤á¤Æ¹ñ²ñ¤ÎÅúÊÛ¤Ë¤¿¤Ã¤¿¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ç¤­¤ë¸Â¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Å»ë¤·¤¿·Á¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

À¯ÉÜ¤Ï26Æü¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÇä¤êÅÏ¤·ÊýË¡¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢È÷ÃßÊÆ¤Î¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤È2021Ç¯¤Ë³Ï¤ì¤¿¥³¥á¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ30Ëü¥È¥ó¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Ç¯´Ö1Ëü¥È¥ó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ëÂç¼ê¾®Çä¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¸¼ÊÆ60¥­¥í¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ1Ëü1000±ßÄøÅÙ¤È¤¹¤ë¤È¤·¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Î¿å½à¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ù¤ëºÝ¡¢¡Ö5¥­¥í2000±ßÄøÅÙ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥á¡¼¥ë¤ÇÈ¯Ãí¤¹¤ë·Á¤ÇÀèÃå½ç¤Ç·ÀÌó¤ò¡¢¤­¤ç¤¦¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤ËÈ÷ÃßÊÆ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹ñ¤¬±¿¤Ó¡¢¡ÖÇã¤¤Ìá¤·¾ò·ï¡×¤â¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£