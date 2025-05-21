¡Ú¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡ÛT¥·¥ã¥Ä¡¢¥È¡¼¥È¤Ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡¢¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥íÂç½¸¹ç¡ª
ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤¬Âç½¸¹ç¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¥Õ¥§¥¢¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Âç½¸²ñ¤ò¹Ô¤¦¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¥Õ¥§¥¢¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿12ÅÀ¡Ë
¡Ø¥à¡¼¥ß¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥Ø¥ë¥·¥ó¥½Ð¿È¤Î¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¡Ê1914¡Ý2001¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¾®Àâ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢³¨ËÜ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ºî¤é¤ì¡¢º£¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¾®Àâ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¥à¡¼¥ß¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â½¸ÃÄ¤Ç¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤·¡¢ËèÇ¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤Ê¤ì
Åç¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Âç½¸²ñ¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤ÎÂÎ¤ÏÅÅµ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤ä¡¢Íë¤Î¤È¤¤Î¥Ë
¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤ÏÅÅµ¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂÎ¤ËÃß¤¨¡¢¶á¤¯¤Ë´ó¤ë¤È¿¨¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤¹¤ë¤Û¤É¡£¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤Î¤Û¤¦¤«¤é²¿¤«´í³²¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÌµ³²¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ý¡¼¥Á¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤ò°ú¤¯¤â¤Î¤«¤éÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¡£
¤Þ¤º¤ÏT¥·¥ã¥Ä¡£¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥íÂç½¸²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥È¤Ë¡¢¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬ÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¥©¥ó¥È¤Ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¤Þ¤¿¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§5ËÜ¤È¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¤Î¥»¥Ã¥È¡£¼êÅÚ»º¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Î©ÂÎÅª¤Ê¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡£°û¤ß¤Ê¤¬¤é¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¥Õ¥§¥¢¤Î¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£8¥»¥ó¥Á»ÍÊý¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤À¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Âç½¸²ñ¤ò¹Ô¤¦¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡ÊC¡ËMoomin Characters TM
¡ä¡ä¡ä¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¥Õ¥§¥¢¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿12ÅÀ¡Ë
¡Ø¥à¡¼¥ß¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥Ø¥ë¥·¥ó¥½Ð¿È¤Î¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¡Ê1914¡Ý2001¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¾®Àâ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢³¨ËÜ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ºî¤é¤ì¡¢º£¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¾®Àâ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
Åç¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Âç½¸²ñ¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤ÎÂÎ¤ÏÅÅµ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤ä¡¢Íë¤Î¤È¤¤Î¥Ë
¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤ÏÅÅµ¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂÎ¤ËÃß¤¨¡¢¶á¤¯¤Ë´ó¤ë¤È¿¨¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤¹¤ë¤Û¤É¡£¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤Î¤Û¤¦¤«¤é²¿¤«´í³²¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÌµ³²¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ý¡¼¥Á¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤ò°ú¤¯¤â¤Î¤«¤éÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¡£
¤Þ¤º¤ÏT¥·¥ã¥Ä¡£¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥íÂç½¸²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥È¤Ë¡¢¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬ÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¥©¥ó¥È¤Ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¤Þ¤¿¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§5ËÜ¤È¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¤Î¥»¥Ã¥È¡£¼êÅÚ»º¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Î©ÂÎÅª¤Ê¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡£°û¤ß¤Ê¤¬¤é¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¥Õ¥§¥¢¤Î¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£8¥»¥ó¥Á»ÍÊý¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤À¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Âç½¸²ñ¤ò¹Ô¤¦¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡ÊC¡ËMoomin Characters TM