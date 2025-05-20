60Âå¡¦40ÂåÈþÍÆ¸¼Ô¤¬»È¤¤ÅÝ¤¹¡ÖÈ©Çº¤ß¡×ÊÌ¥¹¥¥ó¥±¥¢6Áª¡£»ç³°Àþ¤Ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤â
Ç¯Îð¤äµ¨Àá¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÈ©Çº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥¹¥á¡×¤òÈþÍÆ¸¼Ô3¿Í¤¬¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢68ºÐ¡¦ÈþÍÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅ·Ìî²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¡¢48ºÐ¡¦ÈþÍÆ·ÏÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤¢¤¤¤ê¤µ¤ó¡¢47ºÐ¡¦¥×¥Á¥×¥éÈþÍÆ¥ª¥¿¥¯¤Î¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Q¡§»ç³°Àþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¡£UV¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹
A¡§Å°ÄìÅª¤Ë»ç³°Àþ¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤éÈþÈ©¤â¤«¤Ê¤¦°ìÀÐÆóÄ»¤ÊÌ¾ÉÊ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é¤Ë¤âOK¡ªSPF50¡Ü¤ÎÆü¤ä¤±»ß¤á¥¹¥×¥ì¡¼
¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Ì¾ÉÊ¤¬¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¥Ä¥ä´¶¤¬Áý¤·Áý¤·¤Ë¡ª¡¡¥Ä¥ä¤Ç¤¯¤¹¤ß¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊ§¤¤¡¢·ì¿§´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£»ç³°ÀþÂÐºö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢È¯¸÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ä¥äÈ©¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÅ·Ìî¤µ¤ó¡Ë
¡¦¥é ¥í¥Ã¥·¥å ¥Ý¥¼ UV¥¤¥Ç¥¢ XL ¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥× ¥í¡¼¥º¡Ü SPF50¡Ü¡¦PA¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü 30mL¡¡¡ï3960¡Ê¥é ¥í¥Ã¥·¥å ¥Ý¥¼¡Ë
A¡§´é¤Ë¤â»È¤¨¤ëÆü¤ä¤±»ß¤á¥¹¥×¥ì¡¼¤¬»þÃ»¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹
¡ÖË»¤·¤¤Ä«¤ËÆü¤ä¤±»ß¤á¥¹¥×¥ì¡¼¤ÏÂç½õ¤«¤ê¤À¤±¤É¡¢´é¤Ë»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï°Õ³°¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï´é¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÇ¯¤¸¤å¤¦°¦ÍÑ¡ª¡¡È±¤äÆ¬Èé¤Ë¤â¥¹¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤¢¤¤¤ê¤µ¤ó¡Ë
¡¦¥é ¥í¥Ã¥·¥å ¥Ý¥¼ ¥¢¥ó¥Æ¥ê¥ª¥¹ UV¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¥ß¥¹¥È SPF50¡Ü¡¦PA¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü 50g¡¡¡ï3300¡Ê¥é ¥í¥Ã¥·¥å ¥Ý¥¼¡Ë
Q¡§º£¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª
A¡§È¯¹Ú¤ÎÎÏ¤ò¼ê·Ú¤Ê¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡ª
¡ÖÆ¦ÆýÈ¯¹Ú±Õ¤¬È©¤ÎÂÎÎÏ¤ò¥°¥Ã¤È¾å¤²¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ß¥¹¥È²½¾Ñ¿å¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£»ä¤ÏÆþÍá¸å¡¢Á´¿È¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ÎÆý±Õ¤Î¿»Æ©ÎÏ¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÅ·Ìî¤µ¤ó¡Ë
¡¦¥µ¥Ê ¥µ¥Ê ¤Ê¤á¤é¤«ËÜÊÞ ÌôÍÑ¥ê¥ó¥¯¥ë¥ß¥¹¥È²½¾Ñ¿å ¥Û¥ï¥¤¥È¡ã°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä 150g¡¡¡ï1320¡Ê¾ïÈ×ÌôÉÊ¹©¶È¡Ë
A¡§Å·Á³Í³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤Êäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡Ö¶öÁ³¤Ç¤¹¤¬»ä¤âÈ¯¹Ú¥³¥¹¥á¡£¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤Î´ðËÜ¤ÏÊÝ¼¾¡£Àö´é¸å¤ËÊÆ¤Ì¤«È¯¹Ú±Õ¤òÇÛ¹ç¤·¤¿Æ³ÆþÈþÍÆ±Õ¤ò»È¤¦¤È¡¢¼¡¤Ë»È¤¦²½¾Ñ¿å¤ÎÆþ¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊÝ¼¾ÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¤Î¤ó¤µ¤ó¡Ë
¡¦Ìµ°õÎÉÉÊ È¯¹ÚÆ³ÆþÈþÍÆ±Õ 50mL¡¡¡ï1990¡ÊÌµ°õÎÉÉÊ ¶äºÂ¡Ë
Q¡§²ÖÊ´¤ÇÈ©¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£ÂÐºö¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤¢¤ë¡©
A¡§È©¤ËÍ¥¤·¤¯¤ÆÊÝ¼¾¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤ó¤Ç
¡ÖÈ©¤¬²áÉÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥«¥ë¥Æ¤Î²½¾Ñ¿å¡£È©¤ËÍ¥¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¼¾¤äÈ©¹Ó¤ìËÉ»ß¤Ë¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢È©¤¬¤°¤ó¤°¤ó¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê¤Î¤ó¤µ¤ó¡Ë
¡¦¥«¥ë¥ÆHD ¥â¥¤¥¹¥Á¥å¥¢¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡ã°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä 150mL¡¡¡ï1980¡ã²Á³Ê¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡ä¡Ê¥³¡¼¥»¡¼ ¥Þ¥ë¥Û¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡Ë
A¡§Ìë¿²¤ëÁ°¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÍâÄ«¤Ë¤ÏÈ©¤ÎÄ´»Ò¤¬Éü³è¤·¤Þ¤¹¤è
¡ÖÈ©¤¬¤æ¤é¤¤¤À¤È¤¡¢»ä¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥¤¥Ï¥À¤Î¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡£¥ï¥»¥ê¥ó¤È2¼ïÎà¤ÎÈ©¹Ó¤ìËÉ»ßÀ®Ê¬¤¬ÊÝ¼¾¤·¤Ê¤¬¤é¥À¥á¡¼¥¸¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢ÍâÄ«¤ÏÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤È©¤Ë¡×¡Ê¤¢¤¤¤ê¤µ¤ó¡Ë
¡¦¥¤¥Ï¥À ÌôÍÑ¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡ã°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä 70g¡¡¡ï1980¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë
¢¨ ¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼èºà»þ¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ä¼è°·¾¦ÉÊ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢´û¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥µ¥¤¥º¡¦²Á³Ê¤Ï°ìÉôÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¤Ç¤¹