¡ØÇµÌÚºä46¡Ù¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢½µËöJ1¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷Ãæ¡ª¡Ö¡ÈÆü¾ï¡É¤ËÌá¤ë¤Î¤ÏÌ¾»ÄÀË¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
FCÅìµþ¤ÈÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬¥Û¡¼¥à¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬¸ò¸ß¤Ë¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àè½µËö¤Î5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J1Âè17Àá¤Ï¤È¤â¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤òÀï¤Ã¤¿¡£
²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡ØÇµÌÚºä46 13th YEAR BIRTHDAY LIVE¡Ù¤¬2Æü´Ö¤ËÅÏ¤êÌ£¥¹¥¿¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£½µËö¤Î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÁá¤¯¤âÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÉüµì¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¼Â»ÜÃæ¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¸ø¼°X¤¬¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
🟣🟣#ÇµÌÚºä46 #13thYEARBIRTHDAYLIVE 🟣🟣
2Æü´Ö¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥é¥¤¥Ö¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ªÎ»😢
¥é¥¤¥Ö½ª±é¸å¤Î24»þ¤«¤é¡¢Ì£¥¹¥¿¿¦°÷¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ç¥¢¥ê¡¼¥ÊÀÊ¤Î¤´¤ß½¦¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¾²¤ò¤Ï¤¬¤·Å·Á³¼Ç¤Ø¤ÈÌµ»öÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿✨
¤½¤ó¤ÊºòÌë¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾¯¤·¤À¤±¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª#Ì£¥¹¥¿ #Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à pic.twitter.com/rguymysqQi
— Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à (@tokyostadium) May 19, 2025
🟣🟣#ÇµÌÚºä46 #13thYEARBIRTHDAYLIVE 🟣🟣
ºòÌë¤Îºî¶È¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¹±Îã¤ÎÅ·Á³¼Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿🌱
¡ÈÆü¾ï¡É¤ËÌá¤ë¤Î¤ÏÌ¾»ÄÀË¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬£²Æü´Ö¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
½µËö¤ÏJ¥ê¡¼¥°⚽
¥é¥¤¥Ö¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Ç®¤¤»î¹ç¤ò¤¼¤Ò #Ì£¥¹¥¿ ¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª pic.twitter.com/7oTN9OOWOa
— Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à (@tokyostadium) May 19, 2025
¡Ö2Æü´Ö¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥é¥¤¥Ö¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ªÎ»¡£¥é¥¤¥Ö½ª±é¸å¤Î24»þ¤«¤é¡¢Ì£¥¹¥¿¿¦°÷¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ç¥¢¥ê¡¼¥ÊÀÊ¤Î¤´¤ß½¦¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¾²¤ò¤Ï¤¬¤·Å·Á³¼Ç¤Ø¤ÈÌµ»öÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºòÌë¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾¯¤·¤À¤±¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÖºòÌë¤Îºî¶È¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¹±Îã¤ÎÅ·Á³¼Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÆü¾ï¡É¤ËÌá¤ë¤Î¤ÏÌ¾»ÄÀË¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬£²Æü´Ö¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª½µËö¤ÏJ¥ê¡¼¥°¡£¥é¥¤¥Ö¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Ç®¤¤»î¹ç¤ò¤¼¤ÒÌ£¥¹¥¿¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÄÖ¤Ã¤¿Ì£¥¹¥¿¸ø¼°¡£Æ±¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤¬Äê´üÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Îºî¶È¤Ï¼ê´·¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Î24»þ¤«¤éºî¶È¤È¤Ï¡Ä¡£
2025Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°¡¢À¤³¦¤«¤é¸«¤¿»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤ÆüËÜ¿ÍÁª¼êTOP10
J¥ê¡¼¥°¤Î³«ºÅ¤¬¡ÈÆü¾ï¡É¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤Ê¤ó¤À¤«´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¸½ºßJ1¤Ç15°Ì¤ÎÅìµþV¤¬3°Ì¤ÎµþÅÔ¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤ë°ìÀï¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ç®¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£