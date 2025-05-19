Åû¹á²ÅÃÒ¤Î½è¶ø¤ò½ä¤êDeNA¤Ç¡ÖÆâÊ¶ËÖÈ¯¡×¤«¡Ä»°±º´ÆÆÄ¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¥³¡¼¥Á¤¬µÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡ª
Â¦¶á¤Î¥³¡¼¥Á¤¬Ä¾ÃÌÈ½¤·¤¿
ºòÇ¯¡¢DeNA¤ËÅÅ·âÉüµ¢¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢Åû¹á²ÅÃÒ³°Ìî¼ê¡Ê33¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢¸½¾ì¤ÇàÆâÊ¶á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£DeNA¤ÇÉÔÆ°¤Î£´ÈÖ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¸å¡¢¡Ç19Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ì¥¤¥º¤ÈÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Åû¹á¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢Ê£¿ôµåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¤¬·ë²Ì¤Ï½Ð¤º¡¢ºò½Õ¤ËÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ò·èÃÇ¡£µð¿Í¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¤¹¤ó¤Ç¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Âç·¿·ÀÌó¤Î¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¸·¤·¤¤À¼¤¬SNS¾å¤ÇÎ®¤ì»Ï¤á¤¿¡£¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤ÀÅû¹á¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¸ÅÁãÉüµ¢¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊDeNAµåÃÄOB¡Ë
Éüµ¢£±Ç¯ÌÜ¤Îºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï57»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.188¡¢£·ËÜÎÝÂÇ¡¢23ÂÇÅÀ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°£³°Ì¤«¤é¤Î²¼Ñî¾å¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¡¢1998Ç¯°ÊÍè¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹¥À®ÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÆüËÜ°ì¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
µ¤¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àº£¥·¡¼¥º¥ó¡£Åû¹á¤Ï³«ËëÀï¤Ë¡Ö£³ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£ÂÇÎ¨£±³äÂæ¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¡ØÄ´À°ÉÔÂ¡Ù¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Â®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£À®ÀÓ¤Î½Ð¤Ê¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë³°Ìî¤Î°ì³Ñ¤ò¶õ¤±¤ë¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡££±·³¼óÇ¾¿Ø¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê³°Ìî¼ê¤òÁá¤¯µ¯ÍÑ¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤¬¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«à·èÃÇá¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤â¤È¤â¤È¡¢¡ÖÍ¥¤·¤µ¤æ¤¨¤Ë·è¤á¤¤ì¤Ê¤¤»Ø´ø´±¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤»°±º´ÆÆÄ¡£¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ð¤«¤ê¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÅû¹á¤Ï¸½¾ì¤è¤ê¤âµåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤¬´Î¤¤¤ê°Æ·ï¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¿ÍÊª¡£À®ÀÓ¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¿Íµ¤¤Ï¹â¤¯¡¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É±Ä¶ÈÌÌ¤Ç¤Î¹×¸¥¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»°±º´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î°Õ¸þ¤òµâ¤ß¡¢£±·³¤ËÃÖ¤Â³¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·À®ÀÓÉÔ¿¶¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼¡Âè¤Ë¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¡ØÅû¹á¤Ï£²·³¤ËÍî¤È¤¹¤Ù¤¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡££µ·î£±Æü¤Î¹ß³ÊÁ°¤Ë¤Ï»°±º´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¤ëÌî¼ê½Ð¿È¤Î¥³¡¼¥Á¤¬¡Ø¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È»°±º´ÆÆÄ¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÆâÊ¶¤¬È½ÌÀ¡¢¹²¤Æ¤Æ£²·³¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Åû¹á¤¬£±·³¤Ë¤¤¤¿£³¡¦£´·î¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï10¾¡13ÇÔ£²Ê¬¤±¤ÈÉé¤±±Û¤·¤¿¤¬¡¢£²·³¹ß³Ê¤·¤¿£µ·î¤ÏÇòÀ±Àè¹Ô¤ËÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï»°±º´ÆÆÄ¤Îµá¿´ÎÏ¤¬µÞÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Âç¤¤¤¡£ºòÇ¯ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤é¤·¤«¤é¤ÌÍ³¡¹¤·¤»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ÆâÊ¶¤Î²Ð¼ï¤Ï¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤½¤¦¤À¡£