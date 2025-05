東京ソラマチ(R)で開催中の『おさるのジョージ』のダイニングカフェ「Curious George Kitchen」が福岡・博多で初の地方出店! 博多限定メニューをご用意し、5月30日(金)より期間限定オープンする。絵本やテレビ放送で大人気の作品『おさるのジョージ』のダイニングカフェ、「Curious George Kitchen」(『おさるのジョージ』キッチン)が、2025年5月30日(金)〜2025年8月24日(日)までの期間限定で、「JR博多シティ シティダイニングくうてん」にオープンすることが決定した。

東京を中心に展開してきた「Curious George Kitchen」では、ジョージと黄色い帽子のおじさんの心温まるコンセプトストーリーをテーマに、 ”おいしくて楽しくて、ジョージの好奇心がちょっとスパイスに加わった” メニューがお届けされている。この度「Curious George Kitchen」が、初めて東京以外の地域に飛び出す!2025年5月30日(金)よりオープンする博多の「Curious George Kitchen」では、「めんたいこ」や「あまおういちご」を使用したメニューを限定で提供。「おなかもまんぞく!めんたいクリームのグリルチキンプレート」やピクニック気分が味わえる「うきうきピクニック気分!てりやきめんたいマヨチキンバーガー&プチデリ」など、見た目も楽しい&可愛いメニューをぜひご賞味あれ。もちろん東京ソラマチでのグランドメニューもご用意。人気のオムライス&ハンバーグプレートなどもお楽しみいただける。「アートオレ ICE・HOT/アートチョコレートオレ ICE・HOT」には博多限定のアート・デザインが登場するので、こちらもお見逃しなく!また、かねてより人気の高いコック帽をかぶったハンドリーとニョッキのマスコットや、帆布生地にキャラクターをデザインしたトートバッグとポーチなどの先行販売のオリジナルグッズも新登場。ジョージグッズもたっぷりお楽しみいただける。さらに2025年5月29日(木)には「Curious George Kitchen」公式Xのフォロワー限定で一足先に「Curious George Kitchen」を楽しめる「フォロワーデイ」が実施されることも発表された。だんだんと暑さを感じるこの時期、博多の地でも『おさるのジョージ』の好奇心と遊び心の詰まったメニューをお楽しみください♪(C)Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.