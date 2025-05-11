鳥栖vs甲府 スタメン発表
[5.11 J2第15節](駅スタ)
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 2 松本凪生
MF 7 新井晴樹
MF 16 西澤健太
MF 33 西矢健人
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
MF 91 上原牧人
FW 47 新川志音
控え
GK 1 アルナウ
DF 4 今津佑太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 23 北島郁哉
MF 11 西川潤
MF 18 日野翔太
MF 44 堀米勇輝
FW 19 鈴木大馳
監督
小菊昭雄
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 19 宮崎純真
MF 29 大島康樹
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 9 三平和司
控え
GK 97 東ジョン
DF 4 山本英臣
DF 5 一瀬大寿
DF 22 小出悠太
DF 24 佐藤恵介
MF 10 鳥海芳樹
MF 11 熊倉弘達
MF 20 遠藤光
FW 44 内藤大和
監督
大塚真司
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 2 松本凪生
MF 7 新井晴樹
MF 16 西澤健太
MF 33 西矢健人
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
MF 91 上原牧人
FW 47 新川志音
控え
GK 1 アルナウ
DF 4 今津佑太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 23 北島郁哉
MF 18 日野翔太
MF 44 堀米勇輝
FW 19 鈴木大馳
監督
小菊昭雄
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 19 宮崎純真
MF 29 大島康樹
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 9 三平和司
控え
GK 97 東ジョン
DF 4 山本英臣
DF 5 一瀬大寿
DF 22 小出悠太
DF 24 佐藤恵介
MF 10 鳥海芳樹
MF 11 熊倉弘達
MF 20 遠藤光
FW 44 内藤大和
監督
大塚真司