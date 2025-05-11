[5.11 J2第15節](駅スタ)

※14:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[サガン鳥栖]

先発

GK 12 泉森涼太

DF 13 井上太聖

DF 32 小川大空

DF 37 森下怜哉

MF 2 松本凪生

MF 7 新井晴樹

MF 16 西澤健太

MF 33 西矢健人

MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ

MF 91 上原牧人

FW 47 新川志音

控え

GK 1 アルナウ

DF 4 今津佑太

DF 5 長澤シヴァタファリ

DF 23 北島郁哉

MF 11 西川潤

MF 18 日野翔太

MF 44 堀米勇輝

FW 19 鈴木大馳

監督

小菊昭雄

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 3 孫大河

DF 17 土屋巧

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

MF 7 荒木翔

MF 14 田中雄大

MF 16 林田滉也

MF 19 宮崎純真

MF 29 大島康樹

MF 48 ヴァウ・ソアレス

FW 9 三平和司

控え

GK 97 東ジョン

DF 4 山本英臣

DF 5 一瀬大寿

DF 22 小出悠太

DF 24 佐藤恵介

MF 10 鳥海芳樹

MF 11 熊倉弘達

MF 20 遠藤光

FW 44 内藤大和

監督

大塚真司