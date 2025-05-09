¹³»À²½ºîÍÑ¥Ô¥«¥¤¥Á¡ª5¿§¤Î¿©ºà¤òÂ·¤¨¤¿¡Ö¥«¥é¥Õ¥ëÏÂÉ÷¥Ö¥Ã¥¿¥Ü¥¦¥ë¡×¡Ú¶â´ÝÍø·Ã¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó Vol.55¡Û
¼«Ê¬¤Ë¤¢¤¦Áé¤»Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡Ø¥Þ¥¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥á¥½¥Ã¥É¡Ù¤ò¼çºË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ç¡¢¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¤Î¶â´ÝÍø·Ã¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢Ï©ÌÌÅ¹¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¤ÎÀìÌçÅ¹¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¶ñºà¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤ÇåºÎï¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥µ¥é¥À¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âº£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥Ö¥Ã¥¿¥Ü¥¦¥ë¡Ê¥Ö¥Ã¥À¥Ü¥¦¥ë¡Ë¡×¡£¹òÊª¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¸»¡¦ÌîºÚ¡¦ÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¤Ê¤É¤ò°ì¤Ä¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¤¿¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ü¥¦¥ëÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¥Ö¥Ã¥¿¥Ü¥¦¥ë¤ËÌÀ³Î¤ÊÄêµÁ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ç¤Ë¿¢ÊªÀ¿©ÉÊ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°ÊªÀ¿©ÉÊ¤ò´Þ¤à¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀìÌçÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼êºî¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¶ñºà¤ä¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¡¢ºàÎÁÈñ¤Î¤ß¤Ê¤Î¤ÇÀáÌó¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ö¥Ã¥¿¥Ü¥¦¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢±ÉÍÜÌÌ¤äºî¤êÊý¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ö¥Ã¥À¥Ü¥¦¥ë¤È¤Ï¡©
Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÊ©ÂË¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÊ¢¤¬´Ý¤¤¥Ü¥¦¥ë¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤ä·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¿©»öË¡¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£³¤³°¤Ç¤Ï¡Ö¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥Ü¥¦¥ë¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µû¤ä·ÜÆù¡¢Íñ¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì»®¤Ë¼ç¿©¡¦¼çºÚ¡¦ÉûºÚ¤òÀ¹¤ê¤Ä¤±¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÌîºÚ¤ä±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¹òÊª¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÌ¤ê¡¦±ÉÍÜ¡¦ËþÂ´¶¤Î»°Çï»Ò¤¬Â·¤¦¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¿©ºà¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áÄ´Íý¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÌ¤²ÃÇ®¤ÎÌîºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤»¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÈþ¤·¤¯À¹¤ê¤Ä¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¿©ºà¤Î¿§¡¦¼Á´¶¡¦²¹ÅÙ¤Î°ã¤¤¤ò°Õ¼±¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤âOK¡£¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÇÌ£¤Î°ìÂÎ´¶¤ò½Ð¤¹¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¹òÊª¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¸»¡¢²ÃÇ®¤·¤¿ÌîºÚ¡¢À¸ÌîºÚ¡¢ÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¤ò´Þ¤à¿©ºà¤È5¼ïÎà¤Î´ðËÜ¹½À®¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ºàÎÁ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ºÌ¤ê¤Ï5¿§¡ÊÀÖ¡¦ÎÐ¡¦²«¡¦Çò¡¦¹õ¡Ë¤òÂ·¤¨¤ë¤È¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÈþ¤·¤¯¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¼ç¿©
¸¼ÊÆ¡¢»¨¹ò¤´¤Ï¤ó¡¢¥¥Ì¥¢¡¢¤â¤ÁÇþ¡¢²¡¤·Çþ¡¢¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¡¢¤µ¤Ä¤Þ°ò¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ê¤É
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¸»
Æ¦Éå¡¢Ç¼Æ¦¡¢¸üÍÈ¤²¡¢¥·¥é¥¹¡¢¤æ¤ÇÍñ¡¢¾ø¤··Ü¡¢¥Ä¥Ê¡¢¤Ò¤è¤³Æ¦¤Ê¤É
ÌîºÚ¡Ê²ÃÇ®¡Ë
¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¡¢¤Ê¤¹¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¡¢¤¤Î¤³Îà¤Ê¤É
ÌîºÚ¡ÊÀ¸¡Ë
¥ì¥¿¥¹¡¢¥±¡¼¥ë¡¢»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢À¸¶Ì¥Í¥®¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¤¤å¤¦¤ê¡¢Âçº¬¡¢¤á¤«¤Ö¡¢¤Î¤ê¤Ê¤É
ÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á
¥¢¥Ü¥«¥É¡¢¤´¤Þ¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÎà¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢ÀÄµû¤Ê¤É
¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÏÁ´ÂÎ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÌò³ä¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤¤È¤¤Ï»ÔÈÎ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼êºî¤ê¤À¤È¤µ¤é¤Ë¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÁªÂò¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Åº²ÃÊª¤ä»ÝÌ£Ä´Ì£ÎÁ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Ä´Ì£ÎÁ¤òÁª¤Ö¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥Ö¥Ã¥À¥Ü¥¦¥ë¤Î±ÉÍÜÅª¥á¥ê¥Ã¥È
°ì»®¤Ë¡Ö¼ç¿©¡×¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¸»¡ÊÆ¦Îà¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¡¢·ÜÆù¤Ê¤É¡Ë¡×¡ÖÌîºÚ¡×¡ÖÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¡Ê¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥Ü¥«¥É¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¡Ë¡×¤¬Æþ¤ë¤¿¤á¡¢¿©ºà¤¬¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯ÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ãº¿å²½Êª¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢»é¼Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¹òÊª¡¢Æ¦Îà¡¢ÌîºÚ¤¬Â¿¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÇ¼Æ¦¤ä¥¥à¥Á¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë±ö¤³¤¦¤¸¡¢¤ß¤½¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÊÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤»¤ë¤È¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
ºÌ¤êË¤«¤ÊÌîºÚ¤ä³¤Áô¡¢Æ¦Îà¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤âÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥±¥ß¥«¥ë¤Î¹³»À²½ºîÍÑ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤éÌý»é¤âÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»éÍÏÀ¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ÎA¡¢E¡¢D¤ÎµÛ¼ýÎ¨¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÈþÈ©ºî¤ê¤äÌÈ±ÖÎÏ¤ÎÅ¬Àµ²½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¹òÎà¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÌîºÚ¤äÆ¦Îà¤Ê¤É¡¢³ú¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¶ñºà¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òËÉ¤®¡¢¿©¸å¤ÎÌ²µ¤ÂÐºö¤Ë¤â¡£
¼«Ê¬¤ÇÁÇºà¤ä¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¸º±ö¡¦Äã»éËÃ¤ÊÄ´Íý¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢ÏÂÉ÷¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Ö¥Ã¥¿¥Ü¥¦¥ë
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ë´Þ¤à¿©ºà¤Î±ÉÍÜÅª¤ÊÆÃÄ§¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
✓¼ç¿©²¡¤·Çþ
²¡¤·Çþ¤Ï¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¡Ê¦Â-¥°¥ë¥«¥ó¡Ë¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£Á±¶Ì¶Ý¤Î¥¨¥µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¤Î²þÁ±¤Ë¤â¡ý¡£ÌÈ±ÖÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤è¤¯³ú¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
✓¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¸»À¸ºú¡ÊÀÖ¡Ë¡¢»ÞÆ¦¡ÊÎÐ¡Ë
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó£Ä¡¢ÎÉ¼Á¤Î»é¼Á¤Ç¤¢¤ëDHA¡¢EPA¤¬ËÉÙ¡£¤Þ¤¿¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¶¯¤¤¥¢¥¹¥¿¥¥µ¥ó¥Á¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢ÈþÍÆ¤Ë¤â·ò¹¯¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¡£
✓ÌîºÚ¡Ê²ÃÇ®¡Ë¾Æ¤¤Ê¤¹¡Ê»ç¡Ë¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ê²«¡Ë¤Ò¤¸¤¡Ê¹õ¡Ë
¤Ê¤¹¤ä¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ê¤ÉÌý¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¤È¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ëÌîºÚ¤òÁª¤Ö¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£³¤Áô¤ä¥¥Î¥³Îà¤âÌîºÚ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹õ¤¤¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¤Ò¤¸¤¤Ï¡¢Å´¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
✓ÌîºÚ¡ÊÀ¸¡Ë¡¡»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ê»ç¡Ë¥±¡¼¥ë¡ÊÎÐ¡Ë¥È¥Þ¥È¡ÊÀÖ¡Ë
À¸¤ÎÌîºÚ¤Ï¹ÚÁÇ¤ò´Þ¤ß¾Ã²½¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥¢¥ó¥È¥·¥¢¥Ë¥ó¡¢¥±¡¼¥ë¤Î¥ë¥Æ¥¤¥ó¡¦¥¼¥¢¥¥µ¥ó¥Á¥ó¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¥ê¥³¥Ô¥ó¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â¹³»À²½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¿¥¹¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÕµÆ¤ä¥±¡¼¥ë¤Ê¤É¿§¤ÎÇ»¤¤ÍÕÌîºÚ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤¦¤¨¡¢±ÉÍÜÁÇ¤¬ËÉÙ¡£¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óK¤¬ËÉÙ¤Ç¹ü¤Î·ò¹¯¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
✓ÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¥¢¥Ü¥«¥É¡ÊÎÐ¡Ë¡¢¤¹¤êÇò¤´¤Þ¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý
¥¢¥Ü¥«¥É¤â¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤â¡¢¥ª¥ì¥¤¥ó»À¡ÊÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¡Ë¤¬ËÉÙ¤Ç·ìÃæ»é¼Á¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£¥´¥Þ¤Ï¥»¥µ¥ß¥ó¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤ä´Îµ¡Ç½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
5¼ïÎà¤Î´ðËÜ¹½À®¤ÎÃæ¤Ç¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¿©ºà¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð²¡¤·Çþ¤ò¤´¤Ï¤ó¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¹¤ò¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Îà»÷¤·¤¿¿©ºà¤òÁª¤Ö¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊÛÅö¤Ë»ý»²¤·¤¿¤ê¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÍ¼¿©¡¢¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÍâÆü¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ë¤È¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥Ö¥Ã¥¿¥Ü¥¦¥ë¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖÄãÅü¼Á¤ª¤«¤é»ÞÆ¦¥Á¡¼¥º¾ø¤·¥Ñ¥ó¡×¤Îºî¤êÊý
¥«¥é¥Õ¥ëÏÂÉ÷¥Ö¥Ã¥¿¥Ü¥¦¥ë
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
²¡¤·Çþ 30g
À¸ºú 2Ëç
±ö ¾¯¡¹
¥Ê¥¹ 1ËÜ
¥Ñ¥×¥ê¥«(²«¿§) 1/2¸Ä
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý ¾®¤µ¤¸ 1
±ö ¾¯¡¹
»ç¥¥ã¥Ù¥Ä 50g
±ö ¾¯¡¹
¿Ý ¾®¤µ¤¸ 1
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý ¾®¤µ¤¸ 1/2
½ÕµÆ¡ÊµÆºÚ¡Ë ÍÕ¤ÎÉôÊ¬ 30g
¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È 4¸Ä
¥¢¥Ü¥«¥É 1/2¸Ä
²ê¥Ò¥¸¥ è§¤Ç¤¿¤â¤Î 15g
»ÞÆ¦ ÎäÅà¡¦¤à¤¤¤¿¤â¤Î 20g
<¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°>
¤ß¤½ Âç¤µ¤¸ 2
¥Ï¥Á¥ß¥Ä ¾®¤µ¤¸ 1
¤¹¤ê¥´¥Þ Âç¤µ¤¸ 1
¥Ë¥ó¥Ë¥¯(¤¹¤ê¤ª¤í¤·) ¾®¤µ¤¸ 1/2
¿Ý Âç¤µ¤¸ 2
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸ 1
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¤Ê¤¹¤Ï¥Ø¥¿¤ÈÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï¥Ø¥¿¤È¼ï¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡£
3¡¢»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÏÀéÀÚ¤ê¤¹¤ë¡£
4¡¢½ÕµÆ¤Ï·Ô¤ÈÍÕ¤ò¤ï¤±¡¢ÍÕ¤ÎÉôÊ¬¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Á¤®¤ë¡£
5¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤ê¡¢È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
6¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤ÏÈé¤È¼ï¤òÀÚ¤ê¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÊÑ¿§¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Ê¬ÎÌ³°¤Î¥ì¥â¥ó½Á¤ò¤«¤±¤ë¡£
7¡¢¤Ò¤¸¤¤Ï¿å¤Ç¤â¤É¤·¡¢¤µ¤Ã¤È¤æ¤Ç¤Æ¿åµ¤¤òÀÚ¤ë¡£
8¡¢»ÞÆ¦¤Ï¤µ¤ä¤ò¤È¤ê¤Î¤¾¤¡¢²òÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢ºú¤Ë±ö¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ê¡¢µû¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤«¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¯¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Û¤°¤¹¡£
2¡¢¾®Æé¤ËÅò¤ò¤ï¤«¤·¡¢²¡¤·Çþ¤òÆþ¤ì¤ë¡£½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Çè§¤Ç¤¿¤é¡¢¿åµ¤¤òÀÚ¤ë¡£
3¡¢»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï±ö¾¯¡¹¤ò¿¶¤ê¡¢¿åÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¹Ê¤ë¡£¿Ý¤È¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÏÂ¤¨¤ë¡£
4¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÇ®¤¹¤ë¡£¤Ê¤¹¤È¥Ñ¥×¥ê¥«¤òÊÂ¤Ù¡¢½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÎ¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¯¡£±ö¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£
5¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÁ´¤ÆÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
6¡¢´ï¤Ë¡¢½ÕµÆ¤ò¤·¤¯¡£
7¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¶ñºà¤òºÌ¤ê¤è¤¯À¹¤êÉÕ¤±¤ë¡£(5)¤òÅº¤¨¤ë¡£
▶¿©ÉÊÀ®Ê¬¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹
▶¥í¥«¥Ü¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
(¶â´Ý Íø·Ã)
ºÇ¶á¡¢Ï©ÌÌÅ¹¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¤ÎÀìÌçÅ¹¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¶ñºà¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤ÇåºÎï¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥µ¥é¥À¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âº£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥Ö¥Ã¥¿¥Ü¥¦¥ë¡Ê¥Ö¥Ã¥À¥Ü¥¦¥ë¡Ë¡×¡£¹òÊª¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¸»¡¦ÌîºÚ¡¦ÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¤Ê¤É¤ò°ì¤Ä¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¤¿¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ü¥¦¥ëÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¥Ö¥Ã¥¿¥Ü¥¦¥ë¤ËÌÀ³Î¤ÊÄêµÁ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ç¤Ë¿¢ÊªÀ¿©ÉÊ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°ÊªÀ¿©ÉÊ¤ò´Þ¤à¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ö¥Ã¥À¥Ü¥¦¥ë¤È¤Ï¡©
Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÊ©ÂË¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÊ¢¤¬´Ý¤¤¥Ü¥¦¥ë¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤ä·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¿©»öË¡¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£³¤³°¤Ç¤Ï¡Ö¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥Ü¥¦¥ë¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µû¤ä·ÜÆù¡¢Íñ¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì»®¤Ë¼ç¿©¡¦¼çºÚ¡¦ÉûºÚ¤òÀ¹¤ê¤Ä¤±¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÌîºÚ¤ä±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¹òÊª¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÌ¤ê¡¦±ÉÍÜ¡¦ËþÂ´¶¤Î»°Çï»Ò¤¬Â·¤¦¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥Ã¥¿¥Ü¥¦¥ë¤ÎÆÃÄ§
¿©ºà¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áÄ´Íý¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÌ¤²ÃÇ®¤ÎÌîºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤»¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÈþ¤·¤¯À¹¤ê¤Ä¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¿©ºà¤Î¿§¡¦¼Á´¶¡¦²¹ÅÙ¤Î°ã¤¤¤ò°Õ¼±¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤âOK¡£¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÇÌ£¤Î°ìÂÎ´¶¤ò½Ð¤¹¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥Ã¥À¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤Ï²¿¤òÆþ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©
¹òÊª¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¸»¡¢²ÃÇ®¤·¤¿ÌîºÚ¡¢À¸ÌîºÚ¡¢ÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¤ò´Þ¤à¿©ºà¤È5¼ïÎà¤Î´ðËÜ¹½À®¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ºàÎÁ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ºÌ¤ê¤Ï5¿§¡ÊÀÖ¡¦ÎÐ¡¦²«¡¦Çò¡¦¹õ¡Ë¤òÂ·¤¨¤ë¤È¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÈþ¤·¤¯¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ã¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡¦¶ñÂÎÎã¡ä
¼ç¿©
¸¼ÊÆ¡¢»¨¹ò¤´¤Ï¤ó¡¢¥¥Ì¥¢¡¢¤â¤ÁÇþ¡¢²¡¤·Çþ¡¢¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¡¢¤µ¤Ä¤Þ°ò¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ê¤É
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¸»
Æ¦Éå¡¢Ç¼Æ¦¡¢¸üÍÈ¤²¡¢¥·¥é¥¹¡¢¤æ¤ÇÍñ¡¢¾ø¤··Ü¡¢¥Ä¥Ê¡¢¤Ò¤è¤³Æ¦¤Ê¤É
ÌîºÚ¡Ê²ÃÇ®¡Ë
¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¡¢¤Ê¤¹¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¡¢¤¤Î¤³Îà¤Ê¤É
ÌîºÚ¡ÊÀ¸¡Ë
¥ì¥¿¥¹¡¢¥±¡¼¥ë¡¢»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢À¸¶Ì¥Í¥®¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¤¤å¤¦¤ê¡¢Âçº¬¡¢¤á¤«¤Ö¡¢¤Î¤ê¤Ê¤É
ÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á
¥¢¥Ü¥«¥É¡¢¤´¤Þ¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÎà¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢ÀÄµû¤Ê¤É
¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÏÁ´ÂÎ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÌò³ä¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤¤È¤¤Ï»ÔÈÎ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼êºî¤ê¤À¤È¤µ¤é¤Ë¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÁªÂò¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Åº²ÃÊª¤ä»ÝÌ£Ä´Ì£ÎÁ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Ä´Ì£ÎÁ¤òÁª¤Ö¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥Ö¥Ã¥À¥Ü¥¦¥ë¤Î±ÉÍÜÅª¥á¥ê¥Ã¥È
¡ ±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¤
°ì»®¤Ë¡Ö¼ç¿©¡×¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¸»¡ÊÆ¦Îà¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¡¢·ÜÆù¤Ê¤É¡Ë¡×¡ÖÌîºÚ¡×¡ÖÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¡Ê¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥Ü¥«¥É¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¡Ë¡×¤¬Æþ¤ë¤¿¤á¡¢¿©ºà¤¬¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯ÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ãº¿å²½Êª¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢»é¼Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¢ Ä²Æâ´Ä¶¤Î²þÁ±
¹òÊª¡¢Æ¦Îà¡¢ÌîºÚ¤¬Â¿¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÇ¼Æ¦¤ä¥¥à¥Á¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë±ö¤³¤¦¤¸¡¢¤ß¤½¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÊÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤»¤ë¤È¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
£ ¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ì¤ë
ºÌ¤êË¤«¤ÊÌîºÚ¤ä³¤Áô¡¢Æ¦Îà¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤âÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥±¥ß¥«¥ë¤Î¹³»À²½ºîÍÑ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤éÌý»é¤âÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»éÍÏÀ¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ÎA¡¢E¡¢D¤ÎµÛ¼ýÎ¨¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÈþÈ©ºî¤ê¤äÌÈ±ÖÎÏ¤ÎÅ¬Àµ²½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤ ·ìÅüÃÍ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÌòÎ©¤Ä
¹òÎà¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÌîºÚ¤äÆ¦Îà¤Ê¤É¡¢³ú¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¶ñºà¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òËÉ¤®¡¢¿©¸å¤ÎÌ²µ¤ÂÐºö¤Ë¤â¡£
¥ ±öÊ¬¡¦ÌýÊ¬¤ÎÄ´À°¤¬¤·¤ä¤¹¤¤
¼«Ê¬¤ÇÁÇºà¤ä¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¸º±ö¡¦Äã»éËÃ¤ÊÄ´Íý¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢ÏÂÉ÷¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Ö¥Ã¥¿¥Ü¥¦¥ë
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ë´Þ¤à¿©ºà¤Î±ÉÍÜÅª¤ÊÆÃÄ§¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
✓¼ç¿©²¡¤·Çþ
²¡¤·Çþ¤Ï¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¡Ê¦Â-¥°¥ë¥«¥ó¡Ë¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£Á±¶Ì¶Ý¤Î¥¨¥µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¤Î²þÁ±¤Ë¤â¡ý¡£ÌÈ±ÖÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤è¤¯³ú¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
✓¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¸»À¸ºú¡ÊÀÖ¡Ë¡¢»ÞÆ¦¡ÊÎÐ¡Ë
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó£Ä¡¢ÎÉ¼Á¤Î»é¼Á¤Ç¤¢¤ëDHA¡¢EPA¤¬ËÉÙ¡£¤Þ¤¿¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¶¯¤¤¥¢¥¹¥¿¥¥µ¥ó¥Á¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢ÈþÍÆ¤Ë¤â·ò¹¯¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¡£
✓ÌîºÚ¡Ê²ÃÇ®¡Ë¾Æ¤¤Ê¤¹¡Ê»ç¡Ë¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ê²«¡Ë¤Ò¤¸¤¡Ê¹õ¡Ë
¤Ê¤¹¤ä¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ê¤ÉÌý¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¤È¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ëÌîºÚ¤òÁª¤Ö¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£³¤Áô¤ä¥¥Î¥³Îà¤âÌîºÚ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹õ¤¤¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¤Ò¤¸¤¤Ï¡¢Å´¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
✓ÌîºÚ¡ÊÀ¸¡Ë¡¡»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ê»ç¡Ë¥±¡¼¥ë¡ÊÎÐ¡Ë¥È¥Þ¥È¡ÊÀÖ¡Ë
À¸¤ÎÌîºÚ¤Ï¹ÚÁÇ¤ò´Þ¤ß¾Ã²½¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥¢¥ó¥È¥·¥¢¥Ë¥ó¡¢¥±¡¼¥ë¤Î¥ë¥Æ¥¤¥ó¡¦¥¼¥¢¥¥µ¥ó¥Á¥ó¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¥ê¥³¥Ô¥ó¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â¹³»À²½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¿¥¹¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÕµÆ¤ä¥±¡¼¥ë¤Ê¤É¿§¤ÎÇ»¤¤ÍÕÌîºÚ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤¦¤¨¡¢±ÉÍÜÁÇ¤¬ËÉÙ¡£¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óK¤¬ËÉÙ¤Ç¹ü¤Î·ò¹¯¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
✓ÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¥¢¥Ü¥«¥É¡ÊÎÐ¡Ë¡¢¤¹¤êÇò¤´¤Þ¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý
¥¢¥Ü¥«¥É¤â¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤â¡¢¥ª¥ì¥¤¥ó»À¡ÊÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¡Ë¤¬ËÉÙ¤Ç·ìÃæ»é¼Á¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£¥´¥Þ¤Ï¥»¥µ¥ß¥ó¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤ä´Îµ¡Ç½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
5¼ïÎà¤Î´ðËÜ¹½À®¤ÎÃæ¤Ç¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¿©ºà¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð²¡¤·Çþ¤ò¤´¤Ï¤ó¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¹¤ò¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Îà»÷¤·¤¿¿©ºà¤òÁª¤Ö¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊÛÅö¤Ë»ý»²¤·¤¿¤ê¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÍ¼¿©¡¢¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÍâÆü¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ë¤È¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥Ö¥Ã¥¿¥Ü¥¦¥ë¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖÄãÅü¼Á¤ª¤«¤é»ÞÆ¦¥Á¡¼¥º¾ø¤·¥Ñ¥ó¡×¤Îºî¤êÊý
¡ÚºàÎÁ¡Û2¿ÍÊ¬¡¡Ä´Íý»þ´Ö15Ê¬¡¡¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¶â´ÝÍø·Ã
¥«¥é¥Õ¥ëÏÂÉ÷¥Ö¥Ã¥¿¥Ü¥¦¥ë
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
²¡¤·Çþ 30g
À¸ºú 2Ëç
±ö ¾¯¡¹
¥Ê¥¹ 1ËÜ
¥Ñ¥×¥ê¥«(²«¿§) 1/2¸Ä
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý ¾®¤µ¤¸ 1
±ö ¾¯¡¹
»ç¥¥ã¥Ù¥Ä 50g
±ö ¾¯¡¹
¿Ý ¾®¤µ¤¸ 1
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý ¾®¤µ¤¸ 1/2
½ÕµÆ¡ÊµÆºÚ¡Ë ÍÕ¤ÎÉôÊ¬ 30g
¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È 4¸Ä
¥¢¥Ü¥«¥É 1/2¸Ä
²ê¥Ò¥¸¥ è§¤Ç¤¿¤â¤Î 15g
»ÞÆ¦ ÎäÅà¡¦¤à¤¤¤¿¤â¤Î 20g
<¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°>
¤ß¤½ Âç¤µ¤¸ 2
¥Ï¥Á¥ß¥Ä ¾®¤µ¤¸ 1
¤¹¤ê¥´¥Þ Âç¤µ¤¸ 1
¥Ë¥ó¥Ë¥¯(¤¹¤ê¤ª¤í¤·) ¾®¤µ¤¸ 1/2
¿Ý Âç¤µ¤¸ 2
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸ 1
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¤Ê¤¹¤Ï¥Ø¥¿¤ÈÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï¥Ø¥¿¤È¼ï¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡£
3¡¢»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÏÀéÀÚ¤ê¤¹¤ë¡£
4¡¢½ÕµÆ¤Ï·Ô¤ÈÍÕ¤ò¤ï¤±¡¢ÍÕ¤ÎÉôÊ¬¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Á¤®¤ë¡£
5¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤ê¡¢È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
6¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤ÏÈé¤È¼ï¤òÀÚ¤ê¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÊÑ¿§¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Ê¬ÎÌ³°¤Î¥ì¥â¥ó½Á¤ò¤«¤±¤ë¡£
7¡¢¤Ò¤¸¤¤Ï¿å¤Ç¤â¤É¤·¡¢¤µ¤Ã¤È¤æ¤Ç¤Æ¿åµ¤¤òÀÚ¤ë¡£
8¡¢»ÞÆ¦¤Ï¤µ¤ä¤ò¤È¤ê¤Î¤¾¤¡¢²òÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢ºú¤Ë±ö¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ê¡¢µû¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤«¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¯¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Û¤°¤¹¡£
2¡¢¾®Æé¤ËÅò¤ò¤ï¤«¤·¡¢²¡¤·Çþ¤òÆþ¤ì¤ë¡£½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Çè§¤Ç¤¿¤é¡¢¿åµ¤¤òÀÚ¤ë¡£
3¡¢»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï±ö¾¯¡¹¤ò¿¶¤ê¡¢¿åÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¹Ê¤ë¡£¿Ý¤È¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÏÂ¤¨¤ë¡£
4¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÇ®¤¹¤ë¡£¤Ê¤¹¤È¥Ñ¥×¥ê¥«¤òÊÂ¤Ù¡¢½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÎ¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¯¡£±ö¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£
5¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÁ´¤ÆÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
6¡¢´ï¤Ë¡¢½ÕµÆ¤ò¤·¤¯¡£
7¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¶ñºà¤òºÌ¤ê¤è¤¯À¹¤êÉÕ¤±¤ë¡£(5)¤òÅº¤¨¤ë¡£
±ÉÍÜÀ®Ê¬¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¡426kcal
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¡30.2g
»é¼Á¡¡22.1g
Ãº¿å²½Êª¡¡31.5g
¿©±öÁêÅöÎÌ¡¡3.2g
▶¿©ÉÊÀ®Ê¬¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹
▶¥í¥«¥Ü¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
(¶â´Ý Íø·Ã)