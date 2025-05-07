Mrs. GREEN APPLEアニバーサリーベストアルバム『10』のトラックリスト＆全曲ハイライト映像公開
■同時リリースされるライブ映像作品のカバーアートも解禁！
Mrs. GREEN APPLEが、7月8日にリリースするアニバーサリーベストアルバム『10』に収録される全19曲のトラックリストを解禁。同時に全曲ハイライト映像を公式YouTubeチャンネルで公開した。
アルバムには、2022年3月にフェーズ2をスタートさせた「ニュー・マイ・ノーマル」をはじめ、「ダンスホール」「私は最強」「ケセラセラ」「Magic」「ANTENNA」「ナハトムジーク」「ライラック」「コロンブス」「アポロドロス」「ビターバカンス」「ダーリン」「クスシキ」「breakfast」といったフェーズ2期のヒット曲を網羅。
さらに、2014年7月5日にライブ会場限定で販売され、現在では入手不可能な1stミニアルバム『Introduction』のシークレットトラックとして収録されていた「慶びの種」の新録バージョンもラインナップされた。
そして、ベストアルバムと同時リリースされるBlu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』のカバーアートも公開。
同作には、2024年に神奈川・Kアリーナ横浜で計10公演で開催した定期公演から10月31日の8日目公演の模様が完全収録される。
また、ベストアルバムとライブ映像作品を同梱してリリースされる『10 ＆ “Harmony” COMPLETE BOX』に付属するMAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセットの絵柄も公開された。
リリース情報
2025.05.02 ON SALE
DIGITAL SINGLE「天国」
2025.07.08 ON SALE
ALBUM『10』
[CD収録曲]
01. ニュー・マイ・ノーマル
02. ダンスホール（フジテレビ系「めざまし8」テーマソング）
03. Soranji（映画「ラーゲリより愛を込めて」主題歌）
04. 私は最強（映画「ONE PIECE FILM RED」劇中歌）
05. ケセラセラ（ABCテレビ・テレビ朝日系連続ドラマ「日曜の夜ぐらいは…」主題歌）
06. Magic（コカ・コーラCoke STUDIOキャンペーンソング）
07. ANTENNA（フジテレビ系バレーボール日本代表応援ソング）
08. ナハトムジーク（映画「サイレントラブ」主題歌）
09. ライラック（TVアニメ『忘却バッテリー』オープニング・テーマ）2
10. Dear（映画「ディア・ファミリー」主題歌）
11. コロンブス
12. アポロドロス（テレビ朝日系列2024スポーツ応援ソング）
13. familie（Honda 新型FREED CMソング）
14. ビターバカンス（映画『聖☆おにいさん THE MOVIE～ホーリーメンVS悪魔軍団～』主題歌）
15. ダーリン（NHK総合『Mrs. GREEN APPLE 18祭』テーマソング）
16. クスシキ（TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 第2クール オープニングテーマ）
17. 天国（映画「＃真相をお話しします」主題歌）
18. breakfast（フジテレビ系「サン！シャイン」テーマソング）
19. 慶びの種
2025.07.08 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
『10』特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/
『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://new.mrsgreenapple.com/