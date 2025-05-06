[5.6 J3第12節](カンセキ)

※14:00開始

主審:酒井達矢

<出場メンバー>

[栃木SC]

先発

GK 1 川田修平

DF 2 平松航

DF 3 大森博

DF 25 岩崎博

MF 10 五十嵐太陽

MF 11 青島太一

MF 18 川名連介

MF 22 高橋秀典

MF 39 屋宜和真

MF 47 吉野陽翔

FW 9 菅原龍之助

控え

GK 27 丹野研太

DF 5 森璃太

DF 8 福森健太

DF 37 木邨優人

DF 40 高嶋修也

MF 77 藤原健介

FW 7 棚橋尭士

FW 23 星野創輝

FW 29 矢野貴章

監督

小林伸二

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 21 松原颯汰

DF 3 冨田康平

DF 5 長谷川雄志

DF 16 石井光輝

MF 10 山中麗央

MF 14 三田尚希

MF 17 忽那喬司

MF 19 伊藤恵亮

MF 25 田中康介

MF 46 古賀俊太郎

FW 20 加納大

控え

GK 1 田尻健

MF 9 藤森亮志

MF 15 樋口叶

MF 22 吉田桂介

MF 23 イム・ジフン

MF 28 藤川虎太朗

MF 33 安藤一哉

FW 11 進昂平

監督

藤本主税