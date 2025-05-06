栃木SCvs長野 スタメン発表
[5.6 J3第12節](カンセキ)
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 3 大森博
DF 25 岩崎博
MF 10 五十嵐太陽
MF 11 青島太一
MF 18 川名連介
MF 22 高橋秀典
MF 39 屋宜和真
MF 47 吉野陽翔
FW 9 菅原龍之助
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 8 福森健太
DF 37 木邨優人
DF 40 高嶋修也
MF 77 藤原健介
FW 7 棚橋尭士
FW 23 星野創輝
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 5 長谷川雄志
DF 16 石井光輝
MF 10 山中麗央
MF 14 三田尚希
MF 17 忽那喬司
MF 19 伊藤恵亮
MF 25 田中康介
MF 46 古賀俊太郎
FW 20 加納大
控え
GK 1 田尻健
MF 9 藤森亮志
MF 15 樋口叶
MF 22 吉田桂介
MF 23 イム・ジフン
MF 28 藤川虎太朗
MF 33 安藤一哉
FW 11 進昂平
監督
藤本主税
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 3 大森博
DF 25 岩崎博
MF 10 五十嵐太陽
MF 11 青島太一
MF 18 川名連介
MF 22 高橋秀典
MF 39 屋宜和真
MF 47 吉野陽翔
FW 9 菅原龍之助
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 8 福森健太
DF 37 木邨優人
DF 40 高嶋修也
MF 77 藤原健介
FW 23 星野創輝
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 5 長谷川雄志
DF 16 石井光輝
MF 10 山中麗央
MF 14 三田尚希
MF 17 忽那喬司
MF 19 伊藤恵亮
MF 25 田中康介
MF 46 古賀俊太郎
FW 20 加納大
控え
GK 1 田尻健
MF 9 藤森亮志
MF 15 樋口叶
MF 22 吉田桂介
MF 23 イム・ジフン
MF 28 藤川虎太朗
MF 33 安藤一哉
FW 11 進昂平
監督
藤本主税