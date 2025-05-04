¡Ú¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ¡Û¤Þ¤ë¤Ç¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¡ªÊì¤ÎÆü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤ÎÊì¤ÎÆü¥¹¥¤¡¼¥Ä
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ¡×¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê ¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖÊì¤ÎÆü¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈÎÇäÃæ¡ª ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÊì¤ÎÆü¤òºÌ¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¤Ï¿·ºî¤Î¥à¡¼¥¹¥±¡¼¥¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ÎÀ½²ÛÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡¦¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤òÇÚ½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥Á¡¼¥à¤Îµ»¤¬¸÷¤ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¿·ºî¤âÅÐ¾ì¡ª¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¥±¡¼¥
¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡É¥Ï¡¼¥È¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ª¡¼¥ì¡×¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥Ï¡¼¥È¤Î¤«¤¿¤Á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¿·ºî¥à¡¼¥¹¥±¡¼¥¡£¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡¢¥í¡¼¥º¡¢¥é¥¤¥Á¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¥à¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¤È¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Î¥¸¥å¥ì¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¤é¤·¤¤¥Ï¡¼¥È·¿¤È¡¢¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Á¡ºÙ¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈºÙ¹©¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤â¿·ºî¤Î¡Ö¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥à¡¼¥¹¥±¡¼¥¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ª¡¼¥ì¡×¤ò¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿°ìÉÊ¡£¥±¡¼¥¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏºÕ¤¤¤¿¥¢¡¼¥â¥ó¥ÉÆþ¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¤¶¤¯¤¶¤¯¿©´¶¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¥×¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ë¡Ê¾®²Û»Ò¡Ë¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ô¥Ã¥³¥í¥¬¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·ºî¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡É²Ö¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥£¥ª¥ê¡¼¥ì¡×¤Î¤«¤¿¤Á¤ä¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿3¼ïÎà¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼ ¥Õ¥£¥ª¥ê¡¼¥ì¡×¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥¸¥å¥ì¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¤òÆþ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥´¡¼¥à¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¥´¡¼¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥Ð¥é¤Î²Ö¤ò¾þ¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥í¡¼¥º¡¡¥·¥ç¥³¥é¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Çºî¤Ã¤¿µåÂÎ·¿¤Î´ï¤ÎÃæ¤Ë¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥à¡¼¥¹¤È¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¤¥Á¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿°ìÉÊ¡£¥í¡¼¥º¥¼¥ê¡¼¤¬¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¡¡
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥à¡¼¥¹¥±¡¼¥¡×¤âÆþ¤Ã¤¿¡¢ÂçËþÂ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥É ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤Ï¡¢Êì¤ÎÆü¸ÂÄê¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥É ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Õ¥é¥ï¡¼¥±¡¼¥ ¡×¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª ¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼Æý¤Î¥ê¥Ã¥Á¤ÊÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¿¥Ò¥Á»º¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¥¯¥ì¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¤ò¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¡¢¥¤¥Á¥´¤Î¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥à¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥¤¥Á¥´¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¹Ê¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ö¡¼¥±¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê¥±¡¼¥¤Ë¡£¥·¡¼¥ó¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2¼ïÎà¤Î¥µ¥¤¥º¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Êì¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ¡×¤Î¥±¡¼¥¤Ç¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê ¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-3 ¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Åìµþ 1F¥í¥Ó¡¼¥Õ¥í¥¢
TEL¡§03-4333-8713
±Ä¶È»þ´Ö¡§9»þ¡Á21»þ30Ê¬
¥Æ¥¥¹¥È¡§ÅÄÃæ²»±©
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£