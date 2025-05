「ABEMA」は、ゴールデンウィークにあわせ、2025年5月4日(日)の午後2時より、『LAZARUS ラザロ』の作品初となる無料振り返り一挙放送を実施する。『LAZARUS ラザロ』は、原作・監督を『カウボーイビバップ』の渡辺信一郎が務めるオリジナルアニメ。本作では、「奇跡の薬」として広まるも実は服用から3年後に人を死に至らしめる薬であった鎮痛剤「ハプナ」を軸に、世界中から集められた5人のエージェントチーム「ラザロ」が人類を救うべく、「ハプナ」の開発者・スキナーとその陰謀を追う物語が展開される。キャラクターデザインに林明美(『BANANA FISH』)、アクション監修にチャド・スタエルスキ(『ジョン・ウィック』)、制作にMAPPA(『呪術廻戦』『チェンソーマン』)、企画プロデュースにSOLA ENTERTAINMENT(『ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い』)ら国内外のクリエイターが集結。豪華タッグがおくる、迫力のアクションと、緻密なドラマが多くの反響を呼んでいる。

このたびゴールデンウィークにあわせ実施される『LAZARUS ラザロ』作品初の無料振り返り一挙放送では、2025年5月4日(日)午後2時より、第1話から最新・第4話までを無料一挙放送。また放送後1週間、第4話までが全話無料配信される。なお、『LAZARUS ラザロ』は、毎週水曜日昼12時より最新話の1週間無料配信を開始。また毎週水曜日夜9時30分からは「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送も実施中だ。まだ間に合う!ぜひゴールデンウィークは「ABEMA」で、豪華クリエイター陣がおくるスリリングなSFアクション『LAZARUS ラザロ』に無料でイッキに追いつこう。(C)2024 The Cartoon Network, Inc. All Rights Reserved