【ホビーラウンド32】 開催日:5月3日 10時~16時 会場: 東京都 立産業貿易センター浜松町館2階 入場料:事前購入1,430円、当日購入1,760円

ボークスは、5月3日開催のイベント「ホビーラウンド32」内で、「キャラグミン 対魔忍RPG 【フル装備】井河アサギ」や「キャラグミン スレイヤーズ アメリア=ウィル=テスラ=セイルーン」を展示している。

今回イベント会場の「キャラグミン」エリアでは様々な商品が展示されており、「対魔忍RPG」より白色のボディスーツを纏った「井河アサギ」の塗装見本や、「スレイヤーズ」より「アメリア=ウィル=テスラ=セイルーン」の原型を展示しているほか、「ガールズ&パンツァー」より「冷泉麻子(水着ver.)」の原型が展示されており、これによりあんこうチーム5人の水着姿が勢ぞろいとなっている。

「キャラグミン 対魔忍RPG 【フル装備】井河アサギ」

「キャラグミン スレイヤーズ アメリア=ウィル=テスラ=セイルーン」

「キャラグミン ガールズ&パンツァー 冷泉麻子(水着ver.)」

「キャラグミン スレイヤーズ」シリーズ

その他

