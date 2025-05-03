¶È³¦1°Ì¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤È2°Ì¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¤Î½øÎó¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥ï¥±¡£¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¤¦¤É¤ó¶È³¦¤Î½øÎó¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«
¡¡¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇÁ´¹ñÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶È³¦1°Ì¤Î¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤È¡¢2°Ì¤Î¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Î¾¼Ô¤È¤â2000Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÃÏ°Ì¤ò¶¼¤«¤¹¿·¶½ÀªÎÏ¤Ï¸½¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢±À¹Ô¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³°¿©Âç¼ê¤Î¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯HD¤¬24Ç¯¤ËËÌ¶å½£ÃÏÈ×¤Î¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤òÇã¼ý¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯¤Ï¡¢´û¤ËÆ±¥Á¥§¡¼¥ó¤Î´ØÅì4Å¹ÊÞÌÜ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ýµµ¡¦¤Ï¤Þ¤Ê¤ë¡¦»ñ¤µ¤ó¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÌó860¡¦420¡¦80Å¹ÊÞ¡£»ñ¤µ¤ó¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¶È³¦¤Ï»°¤ÄÇÃ»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡´ÝµµÀ½ÌÍ¤È¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤¿
¡¡¤Þ¤º¤Ï´ÝµµÀ½ÌÍ¤È¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¤Î¡Ö¤¦¤É¤ó¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Î¾¼Ô¤È¤â¡Ö¤«¤±¡×¤ä¡Ö¤Ö¤Ã¤«¤±¡×¡¢¡Ö¤¶¤ë¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤ß¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢²¹¤«¤¤¤â¤Î¤ÈÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤ëÅÀ¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×¤Î¾ì¹ç¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤ÎÊÂ¤¬ÀÇÈ´420±ß¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¤ÏÀÇÈ´520±ß¤È¾¯¤·¹â¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÅ·¤×¤é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´ÝµµÀ½ÌÍ¡£´Ýµµ¤Ï8¼ïÎà¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤Ë¤Ï¥«¥Ü¥Á¥ã¤ä¥ì¥ó¥³¥ó¤Ê¤É¤ÏÌµ¤¯¡¢5¼ïÎà¤È¾¯¤Ê¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤äÅâÍÈ¤²¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÉ²Ã¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¼ïÎà¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤âÆ±ÄøÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤´ÈÓ¤â¤Î¤Ï¡¢´Ýµµ¤Ï¼ç¤Ë¤ª¤à¤¹¤Ó¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤Ç¤Ï¥«¥ì¡¼¤ä¥ß¥ËÆÚÐ§¡¦µíÐ§¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Î¿´¤ÎÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»¾´ô¤¦¤É¤ó¤ÎºÆ¸½À¤Ç¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤òÉ¾²Á¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤âËÜ¾ì¤ÎÌ£¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡¢»¾´ô¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿»ö¤Î¤¢¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î¾¼Ô¤È¤â¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÉ¸½àÅª¤ÊÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Å¹ÊÞ¿ô¤Ï´Ýµµ¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å½Ò¤¹¤ëÄÌ¤ê¡¢¡È¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¡É¤Çº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢´Ýµµ¤¬¾¡¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¤¦¤É¤ó²°¤è¤ê¤âÏÂ¿©²°¡©
¡¡´ØÅì¤Ç¤Ï¿·¶½ÀªÎÏ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢1976Ç¯¤ËËÌ¶å½£»Ô¤Ç1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹©¾ì¤ÎÂ¿¤¤Î©ÃÏÊÁ¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤ÊÎÁÍý¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¦¹æ¤Ë¡Ö¤¦¤É¤ó¡×¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¾Çþ¤ä¥«¥ÄÐ§¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÂ¿©²°¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹½À®¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£ËÌ¶å½£»ÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤É¤ó¤Î¡Ö¤«¤±¡×¤ÏÀÇ¹þ390±ß¡£Æù¤È¤´¤ÜÅ·¤¬Æþ¤Ã¤¿¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÆù¤´¤ÜÅ·¡Ê3ËÜÆþ¤ê¡Ë¡×¤Ï760±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¼ïÎà¤Ï´Ýµµ¡¢¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¡¢³Æ¼ïÅ·¤×¤é¤Î¤Û¤«¡¢Æù¤äÀ¸¤¿¤Þ¤´¡¢Ç¼Æ¦¤ä¥«¥ì¡¼¥ë¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡×¤â»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤è¤¦¤ËÄêÈÖ¤Î¤ª¤Ç¤ó¤ò¿ô¼ïÎàÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´ÈÓÊª¤âÂ¿¤¯¡¢¥«¥Ä¤È¤¸Ð§¤ä¿Æ»ÒÐ§¡¢µí¤È¤¸Ð§¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤ÇÐ§¤â¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤Ð¤ê¤ÎÉÊÂ·¤¨¡£´ÅÌ£¤Î¡Ö¤Ü¤¿Ìß¡×¤â´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ñ¤µ¤ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹½À®¤Ï´Ýµµ¡¦¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÉÙ»Î¤½¤Ð¤Ë¶á¤¯¡¢µíÐ§¸æ»°²È¤ä¤«¤ÄÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡´Ýµµ¤¬¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¥ï¥±
¡¡¤¦¤É¤ó¶È³¦¤Ç¤Ê¤¼´Ýµµ¤¬¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£200Å¹ÊÞ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¬2007Ç¯¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ýµµ¤Ï2009Ç¯¤È½ÐÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´Ýµµ¤Ï2009Ç¯Ãæ¤Ë300Å¹ÊÞ¤òÃ£À®¤·¡¢°Ê¹ß¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ýµµ¤¬¾¡¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Î°ã¤¤¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö´Ýµµ¡×¤È¤¤¤¦¾¦¹æ¼«ÂÎ¤¬ËÜ¾ì´¶¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¤Û¤«¡¢¹ñ»º¾®Çþ¤Î»ÈÍÑ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¤ÎÎÉ¤µ¤òÁÊµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¾ì¤Î»¾´ô¤¦¤É¤ó¤È¤Ï°ã¤¦¤È¡¢´Ýµµ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¤¬Ì£¤òÍø¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¶ËÃ¼¤Ë¤Þ¤º¤¯¤Ê¤±¤ì¤ÐÅ¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÉ¾²Á¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢±À¹Ô¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³°¿©Âç¼ê¤Î¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯HD¤¬24Ç¯¤ËËÌ¶å½£ÃÏÈ×¤Î¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤òÇã¼ý¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯¤Ï¡¢´û¤ËÆ±¥Á¥§¡¼¥ó¤Î´ØÅì4Å¹ÊÞÌÜ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ýµµ¡¦¤Ï¤Þ¤Ê¤ë¡¦»ñ¤µ¤ó¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÌó860¡¦420¡¦80Å¹ÊÞ¡£»ñ¤µ¤ó¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¶È³¦¤Ï»°¤ÄÇÃ»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï´ÝµµÀ½ÌÍ¤È¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¤Î¡Ö¤¦¤É¤ó¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Î¾¼Ô¤È¤â¡Ö¤«¤±¡×¤ä¡Ö¤Ö¤Ã¤«¤±¡×¡¢¡Ö¤¶¤ë¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤ß¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢²¹¤«¤¤¤â¤Î¤ÈÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤ëÅÀ¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×¤Î¾ì¹ç¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤ÎÊÂ¤¬ÀÇÈ´420±ß¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¤ÏÀÇÈ´520±ß¤È¾¯¤·¹â¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÅ·¤×¤é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´ÝµµÀ½ÌÍ¡£´Ýµµ¤Ï8¼ïÎà¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤Ë¤Ï¥«¥Ü¥Á¥ã¤ä¥ì¥ó¥³¥ó¤Ê¤É¤ÏÌµ¤¯¡¢5¼ïÎà¤È¾¯¤Ê¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤äÅâÍÈ¤²¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÉ²Ã¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¼ïÎà¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤âÆ±ÄøÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤´ÈÓ¤â¤Î¤Ï¡¢´Ýµµ¤Ï¼ç¤Ë¤ª¤à¤¹¤Ó¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤Ç¤Ï¥«¥ì¡¼¤ä¥ß¥ËÆÚÐ§¡¦µíÐ§¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Î¿´¤ÎÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»¾´ô¤¦¤É¤ó¤ÎºÆ¸½À¤Ç¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤òÉ¾²Á¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤âËÜ¾ì¤ÎÌ£¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡¢»¾´ô¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿»ö¤Î¤¢¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î¾¼Ô¤È¤â¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÉ¸½àÅª¤ÊÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Å¹ÊÞ¿ô¤Ï´Ýµµ¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å½Ò¤¹¤ëÄÌ¤ê¡¢¡È¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¡É¤Çº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢´Ýµµ¤¬¾¡¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¤¦¤É¤ó²°¤è¤ê¤âÏÂ¿©²°¡©
¡¡´ØÅì¤Ç¤Ï¿·¶½ÀªÎÏ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢1976Ç¯¤ËËÌ¶å½£»Ô¤Ç1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹©¾ì¤ÎÂ¿¤¤Î©ÃÏÊÁ¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤ÊÎÁÍý¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¦¹æ¤Ë¡Ö¤¦¤É¤ó¡×¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¾Çþ¤ä¥«¥ÄÐ§¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÂ¿©²°¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹½À®¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£ËÌ¶å½£»ÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤É¤ó¤Î¡Ö¤«¤±¡×¤ÏÀÇ¹þ390±ß¡£Æù¤È¤´¤ÜÅ·¤¬Æþ¤Ã¤¿¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÆù¤´¤ÜÅ·¡Ê3ËÜÆþ¤ê¡Ë¡×¤Ï760±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¼ïÎà¤Ï´Ýµµ¡¢¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¡¢³Æ¼ïÅ·¤×¤é¤Î¤Û¤«¡¢Æù¤äÀ¸¤¿¤Þ¤´¡¢Ç¼Æ¦¤ä¥«¥ì¡¼¥ë¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡×¤â»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤è¤¦¤ËÄêÈÖ¤Î¤ª¤Ç¤ó¤ò¿ô¼ïÎàÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´ÈÓÊª¤âÂ¿¤¯¡¢¥«¥Ä¤È¤¸Ð§¤ä¿Æ»ÒÐ§¡¢µí¤È¤¸Ð§¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤ÇÐ§¤â¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤Ð¤ê¤ÎÉÊÂ·¤¨¡£´ÅÌ£¤Î¡Ö¤Ü¤¿Ìß¡×¤â´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ñ¤µ¤ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¹½À®¤Ï´Ýµµ¡¦¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÉÙ»Î¤½¤Ð¤Ë¶á¤¯¡¢µíÐ§¸æ»°²È¤ä¤«¤ÄÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡´Ýµµ¤¬¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¥ï¥±
¡¡¤¦¤É¤ó¶È³¦¤Ç¤Ê¤¼´Ýµµ¤¬¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£200Å¹ÊÞ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¬2007Ç¯¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ýµµ¤Ï2009Ç¯¤È½ÐÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´Ýµµ¤Ï2009Ç¯Ãæ¤Ë300Å¹ÊÞ¤òÃ£À®¤·¡¢°Ê¹ß¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ýµµ¤¬¾¡¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Î°ã¤¤¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö´Ýµµ¡×¤È¤¤¤¦¾¦¹æ¼«ÂÎ¤¬ËÜ¾ì´¶¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¤Û¤«¡¢¹ñ»º¾®Çþ¤Î»ÈÍÑ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¤ÎÎÉ¤µ¤òÁÊµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¾ì¤Î»¾´ô¤¦¤É¤ó¤È¤Ï°ã¤¦¤È¡¢´Ýµµ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¤¬Ì£¤òÍø¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¶ËÃ¼¤Ë¤Þ¤º¤¯¤Ê¤±¤ì¤ÐÅ¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÉ¾²Á¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£