¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡×Ä¹¼÷¤ÎÈë·í¤òÂæÏÑ¤Î°å»Õ¤¬²òÀâ¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯5·î1Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¶À½µ´©¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ¹¼÷¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ë½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÄ¹¼÷¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢°äÅÁ»Ò¤ä°û¿©½¬´·¤Î¤Û¤«¤ËÀ¸³è½¬´·¤âÄ¹À¸¤¤ÎÂç¤¤ÊÈë·í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¸ºÎÌÀìÌç°å¤Îé«¾¹·ò¡Ê¥·¥¢¥ª¡¦¥¸¥¨¥¸¥¨¥ó¡Ë»á¤¬¡¢Èæ³ÓÅª²¹ÅÙ¤Î¹â¤¤²¹Àô¤Ë¹¥¤ó¤ÇÆþ¤ë½¬´·¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢é«»á¤Ï41¡Á42¡î¤Î²¹Àô¤Ë10¡Á15Ê¬´Ö¤ÎÃ»»þ´Ö¿»¤«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤Î¿¼ÉôÂÎ²¹¤¬´Ë¤ä¤«¤ËÌó38¡î¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¡Ö¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËÉ¸æµ¡¹½¤¬³èÀ²½¤µ¤ì¡¢ºÙË¦Â»½ý¤Î½¤Éü¤äºÙË¦¤ÎÊÝ¸î¤¬¿Ê¤ó¤ÇÂÎ¤ÎËÉ¸æÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢²¹Àô¤Ë¤è¤ëÇ®ÎÅË¡¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤äºÙ¶Ý¤Î½üµî¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¤¢¤ë¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥¦¥Ê¤òÄê´üÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ï¿´·ì´É¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Ìó50¡ó¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÌó66¡óÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î²¹Àô½¬´·¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¤Û¤«¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¿´Â¡ÉÂ¡¢¹â·ì°µ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Î´µ¼Ô¡¢Ç¥ÉØ¤Ê¤É¥µ¥¦¥Ê¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â²¹Àô¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¢¤ê¡¢40¡îÌ¤Ëþ¤Î²¹Àô¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤â²òÀâ¤·¤¿¡£
é«»á¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬¹â¤¤²¹ÅÙ¤Î²¹Àô¤Ë¿»¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë