¥Ý¥¤³èYouTuberµ´´ÝÀ¬Ìé¡¢JALPAY¤ÈANA Pay¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ãー¥¸À©¸Â¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¡ÖÉÔÀµÍøÍÑËÉ»ß¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ä¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ´´ÝÀ¬Ìé»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖJAL Pay¤«¤éANA Pay¤Ø¤Î¥Á¥ãー¥¸¤Ë°ì»þÅª¤ÊÀ©¸Â¤¬¡Ä¡ª5·î15Æü¤Ë¤ÏJAL Pay¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¤¬ÃÂÀ¸¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢JALPAY¤«¤éANA Pay¤Ø¤Î2Ëü±ß°Ê²¼¤Î¥Á¥ãー¥¸¤Ë°ì»þÅª¤ÊÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ´´Ý»á¤Ï¡¢¡ÖJALPAY¡¢ÉÔÀµÍøÍÑËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢JALPAY¤«¤éANA Pay¤Ø1²ó¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß°Ê²¼¤Î¥Á¥ãー¥¸¤ò°ì»þÄä»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸ø¼°¤ÎÈ¯É½ÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÄä»ß¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÄ¹´ü²½¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢JALPAY¤ÎÍøÊØÀ¤ò³è¤«¤·¤¿ºÇÂç¸Â¤Î´Ô¸µÎ¨¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¥Ý¥¤¥«¥Ä¥ß¥ó¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐÆüÍË¤Ë»È¤¦¤È1.5%´Ô¸µ¤Ç¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Á¥ãー¥¸¤ò»î¤ß¤Æ¤½¤Î·ë²Ì¤ò¼Â±é¡£µ´´Ý»á¤Ï¡Öº£¥Á¥ãー¥¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡¢½èÍý¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Á¥ãー¥¸¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢2Ëü±ß¥¸¥ã¥¹¥È¤Î¥Á¥ãー¥¸¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¡Ö2Ëü1±ß¤Î¥Á¥ãー¥¸¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ´´Ý»á¤ÏÆ°²è¤ÎÄù¤á¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖAndroid¥æー¥¶ー¤ÎÊý¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥ëー¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢2.5%´Ô¸µ¤Ç³ÚÅ·PAY¤ÎÀÁµá½ñÊ§¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤ªÆÀ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÃÏÊýÀÇ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´«¤á¤Ä¤Ä¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¤ªÆÀ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
2025Ç¯¤Î¼«Æ°¼ÖÀÇ¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤òºÇ¤â¤ªÆÀ¤Ë»ÙÊ§¤¦ÊýË¡¤ò²òÀâ
µ´´ÝÀ¬Ìé¡¢3Âç¥¥ã¥ê¥¢·èºÑ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¡ÖiPhone»ñ¶â¤ò¤ªÆÀ¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡×
¥Ý¥¤³èYouTuberµ´´ÝÀ¬Ìé¤¬¸ì¤ë¡ª¥»¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡¦¥íー¥½¥ó¤Ç¤ÎºÇÂç12%´Ô¸µ¤Î¹¶Î¬Ë¡
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥³¡¼¥É·èºÑ¡ÊdÊ§¤¤,³ÚÅ·¥Ú¥¤,PayPay,auPAY,¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤,¥á¥ë¥Ú¥¤¤Ê¤É¡Ë¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ä³Æ¶ä¹Ô¡¢³Æ¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¡¢¤ªÆÀ¾ðÊó¡¢¥Ý¥¤³è¾ðÊó¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£