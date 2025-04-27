ÅÐ»³Æ»¤«¤é³êÍî¤«¡¡¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ¤òÈ¯¸«¤â»àË´³ÎÇ§¡¦Æá²ìÄ®¡ÚÆÁÅç¡Û
£´·î26Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤ÎÃËÀ¤¬Æá²ìÄ®¤ØÅÐ»³¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¤Þ¤Þ¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢27Æü¤ËÁÜº÷Ââ¤¬ÃËÀ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç»Ô¤ÎÌµ¿¦¤Î70ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï26Æü¸áÁ°8»þ¤´¤í¡¢²ÈÂ²¤Ë¡ÖÆá²ìÄ®¤ÎÀ¾»°»Ò»³¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢²È¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ¢Âð¤»¤º¡¢²ÈÂ²¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢ÅÐ»³Æ»¤ÎÅÐ¤ê¸ý¤ÇÃËÀ¤Î¼Ö¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÁÜº÷¤Ï27Æü¤âÂ³¤±¤é¤ì¡¢¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢ÅÐ»³Æ»¤ò1¥¥í¤Û¤É¿Ê¤ó¤À¾ì½ê¤«¤éÌó100m²¼¤ÎÃ«¤Ç¡¢ÃËÀ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯¸«Åö»þ¡¢ÃËÀ¤Ë°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸©¤ÎËÉºÒ¥Ø¥ê¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¬¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÅÐ»³Æ»¤«¤é³êÍî¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£