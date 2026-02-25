新時代グラビアスター「Iカップの“かしこボディ”」佐野なぎさが“初めて”をすべて解禁！1st写真集『なぎさの初めて』を2026年4月22日に発売 発売記念お渡し会が開催決定！ さらに、店舗別限定生写真やサイン入りパネルなど豪華特典も 株式会社KADOKAWAは、Iカップの「かしこボディ」として脚光を浴びるグラビアアイドル・佐野なぎさの1st写真集『なぎさの初めて』が、2026年4月22日に発売された。