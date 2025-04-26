¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¿·ºî¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤âÅÐ¾ì¡ª ¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ü¥È¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼ ¹âÎØ¥«¥Õ¥§¡×¥ì¥Ý¡¼¥È
Ì¤ÍèÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¡¢¤É¤³¤«¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¶õ´Ö¡£
2025Ç¯3·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡Æ¡ÇTAKANAWA GATEWAY CITY¡Æ¡Ç ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¥ë¥ß¥Í»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¿·¤¿¤Ê»ÜÀß¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ü¥È¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼ ¹âÎØ¥«¥Õ¥§¡×¤¬Àè¹Ô¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¡¼¥Ü¥È¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼ ¹âÎØ¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¾ì½ê¤Ï¡¢JR¡Ö¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ1Ê¬¡£±Ø¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¹¤°¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ÉôÊ¬¤È¥«¥Õ¥§¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ü¥È¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼ ÇßÅÄÃã²°Ä®¥«¥Õ¥§¤Î¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖI IN¡Ê¥¢¥¤¥¤¥ó¡Ë¡×¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìµµ¡¼Á¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÌ¤ÍèÅª¤ÊÂ¤¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³¹ÊÂ¤ß¤Ë¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Õ¥§¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡×¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç100Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÁÇºà¤ä·úÂ¤Êª¤Î·Á¾õ¤ò¸½ÂåÈÇ¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢º£¸å100Ç¯Àè¤Ø¤âÂ³¤¯¤è¤¦¤Ë¤È¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¤È¤·¤Æ¤Î¤ªÀÊ¤Ï¤Ê¤¤¥«¥Õ¥§¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥Õ¡¼¥É¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´Ý¤ß¤ò¤ª¤Ó¤¿ÌÚºà¤ÇºÂ¤ê¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡Á¡ª
É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿Æü¤Ï¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¯¤Ä¤í¤°¤´²ÈÂ²¤Î»Ñ¤â¡£»Ò¶¡¤¬¥´¥í¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¡£
¥Ó¥ëÆâ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÍÑ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¹âÎØ¥«¥Õ¥§ ¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤è
¹âÎØ¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤Ë¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¡×¤¬È¯Çä¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¡¡702±ß
¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤ÎÊý¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¥Ö¥ë¡¼¥Ü¥È¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡£
À¸ÃÏ¤Ë¤ÏÂçÆ¦Ê´¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢ÊÆÊ´¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤ÈË§½æ¤Ê¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÉ÷Ì£¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤Ë¡£
Ì£¤ï¤¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ï¥é¥à¤È¥·¥Ê¥â¥ó¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤âÈ´·²¡£
¹âÎØ¥«¥Õ¥§¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¡¼¥É¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÍÑ¤ÎÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥é¥Æ¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¹¥ÁêÀ¡£
PRE SALE ITEM¡¡¹âÎØ¥«¥Õ¥§Àè¹ÔÈ¯Çä¥¢¥¤¥Æ¥à
¡¦¥ê¥æ¡¼¥¶¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥°¡Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ë¡¡4,290±ß
2020Ç¯¤ËÈÎÇä¤·¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥æ¡¼¥¶¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥°¡Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ë¡×¤¬¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¹âÎØ¥«¥Õ¥§¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢È¯¤Î¿Íµ¤¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBAGGU¡Ê¥Ð¥°¥¥¡Ë¡×¤È¶¦¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥Ð¥°¥¥¤Ç¿Íµ¤¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÆâÂ¦¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Ü¥È¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤â¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÉÕÂ°¤Î¥Ý¡¼¥Á¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ì¤Ð¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤âÊØÍø¡£
¤Ê¤ª¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ü¥È¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼ ¹âÎØ¥«¥Õ¥§¡×¤È¡¢¡Ö¥Ë¥³¥é¥¤ ¥Ð¡¼¥°¥Þ¥ó¡×¤¬2025Ç¯ 3·î27Æü Àè¹Ô¥ª¡¼¥×¥ó¡£2025Ç¯ ½©¤´¤í¤ËÌó180Å¹ÊÞ¤¬¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¤À¤½¤¦¡£¤ª¶á¤¯¤ÎÊý¤ÏË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¥Ö¥ë¡¼¥Ü¥È¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼ ¹âÎØ¥«¥Õ¥§
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ 2-21-2¡¡¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡¡South¡¡2F
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á17:00
Å¹ÆâÀÊ¿ô¡§¤Ê¤·¡ÊÆ±¥Õ¥í¥¢Æâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¢¤ê¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§
¡¦JR¡Ö¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¡×²þ»¥¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
¡¦ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¡¢µþµÞËÜÀþ¡ÖÀô³Ù»û±Ø¡×A2½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬