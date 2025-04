2022年に発見されて話題となった、初の「単独の ブラックホール 」候補について、 天文学 者がハッブル 宇宙 望遠鏡による新たな観測結果をふまえて、間違いなく単独の恒星質量 ブラックホール であると結論づけました。[2503.07820] OGLE-2011-BLG-0462: An Isolated Stellar-Mass Black Hole Confirmed Using New HST Astrometry and Updated Photometry

https://arxiv.org/abs/2503.07820Yes, there really is a black hole on the loose in Sagittariushttps://www.sciencenews.org/article/lone-black-hole-sagittarius-hubbleこれまでに見つかった ブラックホール は、銀河の中心にある超大質量 ブラックホール を除き、すべてが伴星を伴う連星でした。2022年、 大阪大学 カリフォルニア 大学バークレー校・ 宇宙 望遠鏡 科学 研究所・ NAS A・ワルシャワ大学などの共同研究グループが、「単独で存在する ブラックホール 」の候補となる天体を発見しました。単独で存在する ブラックホール 候補を発見 - ResOUhttps://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2022/20220610_4当該天体は、研究に携わる 大阪大学 大学院理学研究科の住貴宏教授の研究グループ・Microlensing Observations in Astrophysics(MOA)が、2011年にマイクロレンズ事象「MOA-2011-BLG-191」として発見していました。同時に、 チリ の研究グループ・Optical Gravitational Lensing Experiment(OGLE)も「OGLE-2011-BLG-0462」として発見していたとのこと。マイクロレンズ事象のうち、 ブラックホール によるものは1%以下だとのことですが、MOAやOGLEの観測データやハッブル 宇宙 望遠鏡の観測データから、 宇宙 望遠鏡 科学 研究所のカイラシュ・サフ氏らのチームは、当該天体が約5153光年離れたところにある7.1太陽質量を持つ ブラックホール だと主張。一方、 カリフォルニア 大学バークレー校のチームは、2280光年から6260光年離れたところにあって、1.6太陽質量から4.4太陽質量だと推定しました。死んだ星の残骸が ブラックホール になるためには2.2太陽質量が必要だと考えられているため、 カリフォルニア 大学バークレー校の結論では、当該天体が中性子星である可能性が排除できないということになります。今回、新しく発表されたのはサフ氏らのチームによるもの。新たに、2021年と2022年のハッブル 宇宙 望遠鏡の観測データと、2025年1月まで天の川銀河の観測に用いられてきた 宇宙 望遠鏡「 ガイア 」のデータが組み込まれていて、当該天体の質量はおよそ7太陽質量、誤差は0.8太陽質量なので、不確実性は以前の半分になったとのこと。サフ氏は「今のところ、この天体が単独 ブラックホール としては唯一のものです」と語った上で、2027年に打ち上げられるナンシー・グレース・ローマン 宇宙 望遠鏡を用いてさらなる単独 ブラックホール を発見したいという意向を示しています。