¹¾ËÜ»á¤¬µó¤²¤¿µð¿Í¡¦À¾´ÜÍ¦ÍÛ¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤È¤Ï¡Ä
¡¡20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦À¾´ÜÍ¦ÍÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹¾ËÜ»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤ÄºÙ¤«¤¤¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤«¤éÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÈùÌ¯¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¾¡Éé½ê¤Î¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡À¾´Ü¤ÏÆ±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡¢2¡Ý2¤Î5²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢Æó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÀ¾ÀîÍÚµ±¤Ë3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬³°¤ì»Íµå¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹¾ËÜ»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬´Å¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ç¤¹¤«¤é¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼è¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢ºÝ¤É¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤âÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¥Ü¡¼¥ë¡£¤³¤ÎÊÕ¤¬¿É¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2¡Ý2¤Î6²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÄ¹²¬½¨¼ù¤òÍ·Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¡Öº£¤Î¤Ê¤ó¤«¤â¿¶¤êÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤¬¤â¤È¤â¤È¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î°ÒÎÏ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë