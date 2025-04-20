¥È¥±¥ë¤¬¹Í»¡¡ªNHKÄ«¥É¥é¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¡Ù¤È¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î°Õ³°¤Ê·Ò¤¬¤ê
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä«¥É¥é¹Í»¡·ÏYouTuber¤Î¥È¥±¥ë¤¬¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤òÍ½Â¬¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ï¡Ø¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÛÄ«¥É¥é Âè£µ½µ£´·î£²£¸Æü¡Ê·î¡Ë～£µ·î£²Æü¡Ê¶â¡Ë¤¢¤é¤¹¤¸¥Í¥¿¥Ð¥ì ´¶ÁÛÍ½ÁÛ¹Í»¡ NHK ¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¡¢º£ÅÄÈþÊæ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¡Ö¥Î¥Ö¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¡Ö3»ÐËåÁ´°÷¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÂçÃÀ¤Ë¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Âè5½µ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¼ç¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¡¢¥Î¥Ö¤Î½÷»Ò»ÕÈÏ³Ø¹»¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ä¥é¥ó¥³¤ÎÎø¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¡£¥È¥±¥ë¤Ï¡Ö¥é¥ó¥³¤ÎÎø¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¡¢¤³¤ÎÎø¤¬¥é¥ó¥³¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î½µ¤«¤é¥é¥ó¥³¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤â´ó¤»¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¥é¥ó¥³¤Î¥¿ー¥ó¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥ó¥³¤ò±é¤¸¤ë²Ï¹çÍ³Èþ¤µ¤ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¡¢¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¸«¤ë¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¾Î»¿¡£²Ï¹ç¤µ¤ó¤¬º£¸å¡¢Ä«¥É¥é¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë´¶ÁÛ¤ä¹Í»¡¤ò¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÖÎÞ¤Ê¤·¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Å¸³«¤¬ÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥é¥ó¥³¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ë¤µ¤é¤Ë´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Âè5½µ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¼ç¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¡¢¥Î¥Ö¤Î½÷»Ò»ÕÈÏ³Ø¹»¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ä¥é¥ó¥³¤ÎÎø¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¡£¥È¥±¥ë¤Ï¡Ö¥é¥ó¥³¤ÎÎø¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¡¢¤³¤ÎÎø¤¬¥é¥ó¥³¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î½µ¤«¤é¥é¥ó¥³¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤â´ó¤»¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¥é¥ó¥³¤Î¥¿ー¥ó¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥ó¥³¤ò±é¤¸¤ë²Ï¹çÍ³Èþ¤µ¤ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¡¢¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¸«¤ë¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¾Î»¿¡£²Ï¹ç¤µ¤ó¤¬º£¸å¡¢Ä«¥É¥é¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë´¶ÁÛ¤ä¹Í»¡¤ò¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÖÎÞ¤Ê¤·¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Å¸³«¤¬ÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥é¥ó¥³¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ë¤µ¤é¤Ë´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
Ä«¥É¥é¹Í»¡·ÏYouTuber¥È¥±¥ë¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¡×¤Î3»ÐËå¤ËÃíÌÜ¡Ö°Û¤Ê¤ëÂ¦ÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¹Í»¡·ÏYouTuber¤¬¸ì¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÅâ´Ý¤Î²áµî
¹Í»¡·ÏYouTuber¥È¥±¥ë¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î¾×·âÅ¸³«¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡ª¸¼Æâ¤Ë²¿¤¬¡©
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÁÛÁü¡¦ÁÏÂ¤·Ï¥É¥é¥Þ¹Í»¡¤ò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡¢Ä«¥É¥é¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥É¥é¥ÞÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ÊÀµ²ò¤Ïµá¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ë¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ¤ä¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¤â¡£