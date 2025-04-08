YouTubeÆ°²èÅê¹Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔÃí°Õ¤¬ÂçÌäÂê¤ËÈ¯Å¸!?¡Ä¡ÖÃøºî¸¢°ãÈ¿¡×¡Ö¥¹¥Æ¥Þ¡×¤Î»ØÅ¦¤ò²óÈò¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¡ÚÊÛ¸î»Î¤¬½õ¸À¡Û
YouTubeÆ°²èÅê¹Æ¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê¼ý±×¤òÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æ°²èÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Îµ¬Ìó¤òÍý²ò¤·¡¢°ãË¡¥ê¥¹¥¯¤ä±ê¾å¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤·¤Ê¤¬¤é±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¸ØÂçÉ½¸½¤ä¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢YouTubeÆ°²èÅê¹Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤¦¤Á¡¢Ãøºî¸¢Ë¡¤È¥¹¥Æ¥Þµ¬À©¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡£°ÂÁ´¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤ËYouTubeÆ°²èÅê¹Æ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤òË¡Åª´ÑÅÀ¤«¤é¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍGVAË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÎÓ±Û±Éè½ÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
YouTubeÆ°²èÅê¹Æ¤Ç¡ÖÃøºî¸¢Ë¡°ãÈ¿¡×¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Îã
YouTube¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ëºÝ¡¢Â¾¿Í¤Î²»³Ú¤ä±ÇÁü¡¢²èÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¼Â¶·¤ä±Ç²è¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÃøºî¸¢¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¼ý±×²½¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆ°²èºï½ü¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ß¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃøºî¸¢¼Ô¤«¤éÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤µ¤ì¤ëÅù¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢YouTubeÅê¹Æ¤ÇÃøºî¸¢Ë¡°ãÈ¿¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»öÎã¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»öÎã¡¡Û¥«¥Õ¥§¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëVlog¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥«¥Õ¥§¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞYouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î²»³Ú¤Ï¶öÁ³Æ°²èÆâ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿Æ°²è¤Î¥á¥¤¥ó¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ãøºî¸¢Ë¡¾å¤â°ãË¡¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶öÁ³Æ°²èÆâ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿²»³Ú¤Ï¡ÖÉÕ¿ïÂÐ¾ÝÃøºîÊª¡×¡ÊÃøºî¸¢Ë¡Âè30¾ò¤Î2Âè1¹à¡Ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÉÕ¿ïÂÐ¾ÝÃøºîÊª¤Ï¡¢ÀµÅö¤ÊÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Åö³º²»³Ú¤ÎÃøºî¸¢¼Ô¤ÎÍø±×¤òÉÔÅö¤Ë³²¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Ãøºî¸¢¼Ô°Ê³°¤Î¼Ô¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú¤ÎÆþ¤ê¹þ¤ß¤¬¶öÁ³¤È¸À¤¨¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö³º²»³Ú¤¬Æ°²è¤Î¥á¥¤¥ó¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æ°²è¤òYouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤âÃøºî¸¢Ë¡°ãÈ¿¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥«¥Õ¥§¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤ò¹â²»¼Á¤ÇÄ¹»þ´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¡¢¤³¤ì¤òÊ¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÉÕ¿ïÂÐ¾ÝÃøºîÊª¤ÎÍøÍÑ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢Ãøºî¸¢¿¯³²¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤ÅÀ¤Ë¤ÏÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú»öÎã¢¡ÛÂ¾¿Í¤ÎÆ°²è¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£Æ°²è¤ÎºîÀ®¡¦¥¢¥Ã¥×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä
¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÆ°²è¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£Æ°²è¤òºîÀ®¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãøºî¸¢¿¯³²¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãøºî¸¢Ë¡¾å¡¢ËÝ°Æ¸¢¡ÊÃøºî¸¢Ë¡Âè27¾ò¡ËµÚ¤ÓÆ±°ìÀÊÝ»ý¸¢¡ÊÆ±Ë¡Âè20¾òÂè1¹à¡Ë¤Î¿¯³²¤Ë³ºÅö¤·°ãË¡¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬ÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ñ¥í¥Ç¥£¤È¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎºîÉÊ¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÆÃÄ§¤òÌÏÊï¤·¡¢É÷»É¡¢ÈãÉ¾¡¢¥æ¡¼¥â¥¢Åù¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿ÁÏºîÉ½¸½¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ñ¥í¥Ç¥£¤òµöÍÆ¤¹¤ëË¡Î§¤¬À©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ñ¥í¥Ç¥£ºîÉÊ¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÃøºî¸¢Ë¡¾å¤ÎËÝ°Æ¸¢µÚ¤ÓÆ±°ìÀÊÝ»ý¸¢¤Î¿¯³²¤Ë³ºÅö¤·°ãË¡¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Ë²á¤®¤º¡¢É½¸½ÊýË¡¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ°²è»£±Æ¤Î¹½¿ÞÅù¤òÁ´¤¯ÌÏÊï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ãøºî¸¢¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÌÏÊï¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ËÝ°Æ¸¢µÚ¤ÓÆ±°ìÀÊÝ»ý¸¢¤Î¿¯³²¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
YouTubeÆ°²èÅê¹Æ¤¬¡Ö¥¹¥Æ¥Þ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹
´ë¶È¤«¤éÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëºÝ¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÉ½¼¨¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡È¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥¹¥Æ¥Þ¡Ë¡É¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Þ¤È¤Ï¡Ö»ö¶È¼Ô¤¬¼«¸Ê¤Î¶¡µë¤¹¤ë¾¦ÉÊËô¤ÏÌòÌ³¤Î¼è°ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¦É½¼¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤¬Åö³ºÉ½¼¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÎáÏÂ5Ç¯Æâ³ÕÉÜ¹ð¼¨Âè19¹æ¡£°Ê²¼¡¢Æ±¹ð¼¨¤ò¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¹ð¼¨¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¡£¥¹¥Æ¥Þ¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤ò¸í²ò¤µ¤»¤ë¹¹ð¤È¤·¤ÆÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¹ð¼¨¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¥Þµ¬À©¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢YouTubeÆ°²èÅê¹Æ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ËÎ±°Õ¤¹¤Ù¤µ¬À©¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¹ð¼¨¤Îµ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¹¹ð¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¹ð¼ç¤«¤é¹¹ð¡¦ÀëÅÁ¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ÆSNS¤Ø¤ÎÅê¹ÆÅù¤ò¹Ô¤¦YouTuber¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Þµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¹¹ð¼ç¤È¤Î·ÀÌó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ë¡Îá¤Ë°ãÈ¿¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆ°²è¤òÀ©ºî¤¹¤ëµÁÌ³¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢YouTuber¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ëÆ°²èÅê¹Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹ð¼ç¤¬¥¹¥Æ¥Þµ¬À©¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¹¹ð¼ç¤«¤é·ÀÌó°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤ËÂ»³²Çå½þÀÁµá¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Þµ¬À©¤Î»Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¹¹ð¼ç¤Ç¤¢¤ë´ë¶È¤«¤é¥¹¥Æ¥Þµ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¦²óÈò¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬º£¸åÁý¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢YouTubeÆ°²èÅê¹Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Þµ¬À©´ØÏ¢¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐ±þ¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Þ¤Î»ØÅ¦¤ò²óÈò¤¹¤ë¥ï¥¶¡¡¡YouTubeÅê¹Æ¤¬¡ÖPR¡×¡Ö¹¹ð¡×¤Ç¤¢¤ë»Ý¤òÌÀµ
¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤ß¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤É½¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ö¶È¼Ô¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼Ò²ñÄÌÇ°¾åÌÀ¤é¤«¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Þµ¬À©¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¥¹¥Æ¥Þ¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢
¡üYouTube¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²èÆâ¤ÎËÁÆ¬¤Ë¡ÖPR¡×¡Ö¹¹ð¡×¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡×Åù¤ÎÉ½µ¤ò¹Ô¤¦
¡üÅö³ºÉ½µ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ°²èÆâ¤ÎÊ¸»ú¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤ÊÂç¤¤µ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¾®¤µ¤¤Ê¸»ú¡¢ÇØ·ÊÅù¤Î¿§Ì£¤ÈÌÀ³Î¤Ë¶èÊÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¿§Ì£¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÌÀ³Î¤ËµºÜ¤ò¤¹¤ë
¡üÅö³ºÉ½µ¤òÂ¾¤Î¾ðÊó¤ËÊ¶¤ì¹þ¤Þ¤»¤ÆµºÜ¤·¤¿¤ê¡¢Æ°²èÆâ¤Ç¡Ö¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡×Åù¤Î¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÃÇ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ëÉ½¸½¤òÍÑ¤¤¤¿ÀâÌÀ¤òÈò¤±¤ë
Åù¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¡¢º£²ó¤ÎYouTubeÅê¹Æ¤¬¡ÖPR¡×¡Ö¹¹ð¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Þ¤Î»ØÅ¦¤ò²óÈò¤¹¤ë¥ï¥¶¢¡¡´ë¶È¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î»Ý¤òÌÀ³Î²½
¼ÂºÝ¤Ë¤ÏPR¡¦¹¹ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢YouTubeÆ°²èÆâ¤ÎÈ¯¸À¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¡Ö¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏPR¡¦¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿²½¾ÑÉÊ¤òYouTubeÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤ÏPR¡¦¹¹ð¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡ÖPR°Æ·ï¡¢¹¹ð°Æ·ï¤Ê¤Î¤ËÀµ¤·¤¯É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¡¢¥¹¥Æ¥Þµ¬À©°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤ä²½¾ÑÉÊÈÎÇä²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÂºÝ¤ËPR¡¦¹¹ð°Æ·ï¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¹¥Æ¥Þµ¬À©¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤ÏÀ¸¤¸¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅê¹Æ¼ÔÂ¦¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤ï¤æ¤ë±ê¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿¼¹ï¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤ÏÈðëîÃæ½ý¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î´ë¶È¤È¤Î·ÀÌó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÀ¸¤¸ÆÀ¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢Æ°²èÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖPR¤ä¹¹ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¢¤ë¡×»Ý¤ä¡Ö´ë¶È¤«¤é¤ª¶â¤òÄº¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀëÅÁ¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×»Ý¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯Åù¤ÎÂÐ±þ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
YouTubeÆ°²èÅê¹Æ¤Ø¤Î¡ÖË¡ÅªÃÎ¼±¡×¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢Â¿¿ô
YouTubeÆ°²èÅê¹Æ¤¬Ç¯¡¹¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢Åê¹Æ¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ãøºî¸¢¤ä¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¬À©¤Ê¤É¡¢YouTubeÆ°²èÅê¹Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡ÅªÃÎ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡Îá¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¡¢Æ°²èºï½ü¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Â»³²Çå½þ¤ä·º»öÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢´ë¶È°Æ·ï¤ä¹¹ð¼ý±×¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ë¡Åª¥ê¥¹¥¯¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Åê¹ÆÁ°¤Ë°ìÅÙ¡¢ÆâÍÆ¤¬Ë¡Åª¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆYouTuberË¡Ì³¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼Ë¡Ì³¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÛ¸î»Î¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£