Ç¤Î¡ØÊâ¤Êý¡Ù¤Ë¤Ï¼ïÎà¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª¡ÈÊâ¤¯¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë4¤Ä¤ÎÏÃ¡¡²»¤òÎ©¤Æ¤º¤ËÊâ¤±¤ëÍýÍ³¤â
1.Ç¤ÎÂ¤Î¹½Â¤
Ç¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÂ¤ÎÉôÊ¬¤ÏÂ¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ø¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¤Ï¾ï¤Ë¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤Î¾õÂÖ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤¬Â¤ÎÎ¢¤òÃÏÌÌ¤Ë¤Ù¤¿¤Ã¤ÈÀÜÃÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¤ÎÃå¤Êý¡ÊÊâ¹ÔÍÍ¼°¡Ë¤ò¡¢¡Ö»Ø¹ÔÀ¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¡¢¸¤¡¢ÆÚ¡¢¥«¥Ô¥Ð¥é¡¢¼¯¤Ê¤É¤âÆ±¤¸ÍÍ¼°¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼¯¤Î¤è¤¦¤ËÄý¤Î¤¢¤ëÆ°Êª¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬»ØÀè¤ËÅö¤¿¤ëÄý¤ÎÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢Äý¹ÔÀ¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÂ¤ÎÎ¢¡Êí¨¡Ë¤ò¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤ÈÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÊâ¹ÔÍÍ¼°¤Ï¡¢í¨¹ÔÀ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÎîÄ¹Îà¤ä·§¡¢¥Ñ¥ó¥À¡¢¥â¥ë¥â¥Ã¥È¡¢¥¦¥µ¥®¡¢¥«¥ó¥¬¥ëー¤Ê¤É¤â¤³¤ÎÍÍ¼°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¤ÎÃå¤Êý¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¤ÎÂ¤â¿Í´Ö¤ÎÂ¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ê¹½Â¤¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢í¨¹ÔÀ¤ÎÆ°Êª¤Ï»Ø¤Î¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ´ïÍÑ¤ËÆ°¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¤¢¤Þ¤êÂ®¤¯¤ÏÁö¤ì¤Ê¤¤¡¢»Ø¹ÔÀ¤ÎÆ°Êª¤Ï»Ø¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯´ïÍÑ¤µ¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÂ®¤¯Áö¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2.Ç¤ÎÊâ¤Êý
Ç¤Ï¡¢°ÜÆ°¤¹¤ëÂ®¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Êâ¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÍÊª¤òÁÀ¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤À¤±¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÆÈÆÃ¤ÊÊâ¤Êý¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ç¤¬¸«¤»¤ë6¼ïÎà¤ÎÀµ¾ï¤ÊÊâ¤Êý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©ー¥¯
Ç¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¡¢ÉáÃÊ¤ÎÊâ¤Êý¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÉ¬¤º2ËÜ°Ê¾å¤ÎÂ¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿ÈÂÎ¤¬Ãè¤ËÉâ¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á°¿Ê»þ¤Ë¤Ï¡¢Ìó60¡ó¤ÎÂÎ½Å¤òÁ°Â¤¬»Ù¤¨¤ÆÂÎ¤ò¾å¤Ë»ý¤Á¾å¤²¡¢¸å¤íÂ¤¬Á°Êý¤Ø¤È²¡¤·½Ð¤¹ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÎÂÀ×¤ò¸«¤ë¤È¡¢4ËÜ¤ÎÂÀ×¤¬°ìÄ¾Àþ¤ËÊÂ¤Ó¡¢¤·¤«¤â¸å¤íÂ¤¬Á°Â¤ÎÂÀ×¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Á°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿¨ÌÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾ì½ê¤òÁ°Â¤¬Æ§¤ß¡¢¸å¤íÂ¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤òÃ©¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊâ¤Êý¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¾þ¤êÊª¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃª¤Î¾å¤Ç¤â¡¢Ç¤Ï¾þ¤ê¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥¤¥¹¥¤¤ÈÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¦ÂÐÊâ
¥¦¥©ー¥¯¤è¤ê¤â¤ä¤äÂ®¤¤Êâ¤Êý¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ïº¸±¦¤ÎÆ±¤¸Â¦¤ÎÁ°Â¤È¸å¤íÂ¤òÏ¢Æ°¤·¤ÆÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Â¤òÃåÃÏ¤µ¤»¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÈùÌ¯¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥¤¥·¥ó¥°
Â¦ÂÐÊâ¤òÂ®¤¯¤·¤¿Êâ¤Êý¤Ç¡¢Â¦ÂÐÂ®Êâ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£Â¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤ÏÂ¦ÂÐÊâ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°¤«¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Æ±»þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏÌÌ¤ò½³¤Ã¤¿¸å¤Ë¿ÈÂÎ¤¬Ãè¤ËÉâ¤¯¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥È¥í¥Ã¥È
¥Ú¥¤¥·¥ó¥°¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÂ®¤¤Êâ¤Êý¤Ç¡¢Â®Êâ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ú¥¤¥·¥ó¥°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÃÏÌÌ¤ò½³¤Ã¤¿¸å¤Ë¿ÈÂÎ¤¬°ì½ÖÃè¤ËÉâ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÐ³Ñ¤Ë¤¢¤ëÁ°Â¤È¸å¤íÂ¤¬Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ°¤¯¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥®¥ã¥í¥Ã¥×
Ç¤¬µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë»þ¤ÎÊâ¤Êý¡ÊÁö¤êÊý¡Ë¤Ç¡¢Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Á°¤È¸å¤í¤Îº¸±¦¤ÎÂ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÏ¢Æ°¤·¤ÆÆ°¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¨¥ëÈô¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸å¤íÂ¤ÇÃÏÌÌ¤ò½³¤Ã¤¿¸å¤Ë¿ÈÂÎ¤¬Ãè¤ËÉâ¤¯Áö¤êÊý¤ò¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥®¥ã¥í¥Ã¥×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ä·¤ÓÈ¢¤òÈô¤Ö»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸å¤íÂ¤ÇÃÏÌÌ¤ò½³¤Ã¤¿¸å¤ÈÁ°Â¤ÇÃÏÌÌ¤ò½³¤Ã¤¿¸å¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÃè¤ËÉâ¤¯Áö¤êÊý¤ò¡¢¥À¥Ö¥ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥®¥ã¥í¥Ã¥×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥ë¥¹Êâ¹Ô
Â¤Î´ØÀá¤òÂç¤¤¯¶Ê¤²¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ÑÀª¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¤½¤í¤ê¤½¤í¤ê¤È¤Ë¤¸¤ê´ó¤ë¤è¤¦¤ËÊâ¤¯¤Î¤¬¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹Êâ¹Ô¤Ç¤¹¡£ÁÀ¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿³ÍÊª¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ë»þ¤ÎÊâ¤Êý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤ËÆÃÍ¤ÎÊâ¤Êý¤Ç¤¹¡£
³ÍÊª¤ËÈô¤Ó³Ý¤«¤ëÁ°¤Ë¤ª¿¬¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤ëÆ°ºî¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÃÏÌÌ¤¬¹Å¤¤¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤ëÆ°ºî¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.Ç¤ÎÊâ¹Ô°Û¾ï
Àµ¾ï¤ÊÊâ¤Êý¤¬6¼ïÎà¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°¦Ç¤ÎÊâ¤Êý¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤¿»þ¤Ë¡¢¡ÖÆ±¤¸Â¦¤ÎÂ¤¬Æ±»þ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°Û¾ï¡©¡×¤Ê¤É¤Èº®Íð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¤ÎÊâ¤Êý¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ë¤ÏÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤ÎÊâ¤Êý¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÎÊâ¤Êý¤Î°Û¾ïÀ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢²¼µ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃÄê¤ÎÂ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿¤ê¡¢»ý¤Á¾å¤²¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤« ¤Õ¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤« Êâ¤¯¥¹¥Ôー¥É¤¬°Û¾ï¤Ê¤Û¤ÉÃÙ¤¯¤Ê¤¤¤« ¼þ°Ï¤Î²È¶ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤« Â¤Î¾å¤²Êý¤¬¹â¤¹¤®¤¿¤êÄã¤¹¤®¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
Êâ¹Ô°Û¾ï¤ÎºÝ¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢¥±¥¬¡¢´ØÀá±ê¡¢ÌÜ¤ÎÉÂµ¤¡¢¼ª¤ÎÉÂµ¤¡¢Ç®Ãæ¾É¡¢´¶À÷¾É¡¢Ç¾¤ä¿À·Ð·Ï¤ÎÉÂµ¤¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤è¤¦¤È¤»¤º¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.Ç¤¬²»¤òÎ©¤Æ¤º¤ËÊâ¤±¤ëÍýÍ³
Ç¤¬²»¤òÎ©¤Æ¤º¤ËÊâ¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢Æùµå¤ÎÂ¸ºß¤ÈÄÞ¤Î¹½Â¤¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤¬ÃÏÌÌ¤ËÀßÃÖ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë»ØÀè¤Ë¤Ï¡¢Æùµå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æùµå¤ÎÆâÉô¤Ï¡¢Ëª¤ÎÁã¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥Ë¥«¥à¹½Â¤¤È¸ü¤¤ÃÆÎÏÀ¤Î¤¢¤ë»éËÃÁØ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃåÃÏ¤ÎºÝ¤Î¾×·â¤òÏÂ¤é¤²¤¿¤ê¡¢´ØÀá¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢²»¤òÎ©¤Æ¤º¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Ç¤ÎÄÞ¤Ï¡¢¸¤¤ÎÄÞ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¾ï¤Ë»Ø¤Î³°¤Ë½Ð¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï»Ø¤Î´Ö¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Êâ¹Ô»þ¤ËÄÞ¤¬ÃÏÌÌ¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¾²¤Î¾å¤òÊâ¤¯»þ¤Ç¤µ¤¨¡¢²»¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤ÎÂ¤Î¹½Â¤¤ä6¼ïÎà¤â¤¢¤ëÀµ¾ï¤ÊÊâ¤Êý¡¢°Û¾ïÊâ¹Ô¤ò¸«¶Ë¤á¤ëºÝ¤ÎÃåÌÜÅÀ¡¢²»¤òÎ©¤Æ¤º¤ËÊâ¤±¤ëÍýÍ³¤Ê¤É¡¢Ç¤Î¡ÖÊâ¤¯¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤»¨³Ø¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢°¦Ç¤Î°ÛÊÑ¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤´ðËÜ¤È¤â¸À¤¨¤ëÃÎ¼±¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¡¢½Ã°å»Õ¤Ë¥¹¥àー¥º¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÉáÃÊ¤ÎÊâ¤Êý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´Ñ»¡¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤ëÊâ¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Ã°å»Õ¤ËÀâÌÀ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£