¡Ö¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê½÷¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡È±Êµ×½Ð¶Ø¡É¼õ¤±ÅÇÏª
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡Ê35¡Ë¤¬30Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£29Æü¿¼Ìë¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê½÷¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇºòÆü¤Î»ä¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¥Û¥Ã¥È¤Ê½÷·Ý¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±Åê¹Æ¡£29Æü¿¼Ìë¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
Æ±Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤ÏÁ´½Ð±é¼ÔÃæºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Îµ¬Äê¤Ç¡È±Êµ×½Ð¶Ø¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢È³¥²¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂç¿ÎÅÄ¸ü¤«¤é¡ÈÅÅÎ®ÇúÇË¡É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÊüÁ÷Ãæ°ìÈÖ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÇºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ªÇúÇË¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ä¤À¡Á¤Ã¡×¡Ö²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î·ù¤Ã¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö½Ð¶Ø¡×¡ÖÉü³è´üÂÔ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£