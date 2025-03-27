¥ì¥¤¥«¡¼¥ºÈ¬Â¼ÎÝ¡¡²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¸å½é¥¹¥¿¥á¥ó¡ªÉüµ¢3ÀïÌÜ¤Ç°ú¤Â³¤À©¸ÂÉÕ¤½Ð¾ì¤Ø
¡¡¡þNBA¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡¼¥Ú¥¤¥µ¡¼¥º¡Ê2025Ç¯3·î26Æü¡¡¥²¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Ï¥¦¥¹¡Ë
¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê27¡Ë¤¬26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥Ú¥¤¥µ¡¼¥ºÀï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£º¸É¨Éé½ý¤«¤éÉüµ¢¸å½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Ö¥ë¥ºÀï¤Çº¸É¨Éé½ý¤«¤éÌó3½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥Ç¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¯¥á¥Ê¥ß¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»î¹ç¸å¤ËÈ¬Â¼¤Ï¡ÖÉ¨¤Î¾õÂÖ¤Ï70¡Á80¡ó¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÀïÎóÉüµ¢¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ð¤é¤¯½Ð¾ì»þ´Ö¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉüµ¢¤·¤¿ÍýÍ³¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥Þ¥¸¥Ã¥¯Àï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¡£23Ê¬59ÉÃ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ5ÆÀÅÀ3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Éüµ¢¸å3ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¤Î¥Ú¥¤¥µ¡¼¥ºÀï¤Ç¡¢Éüµ¢¸å½é¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3Ï¢ÇÔÃæ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£