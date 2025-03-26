²¬»³»Ô¤Î»³²Ð»ö¡¡30～40¥«½ê¤«¤é±ì¡Ä¾ÃËÉ¤¬¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡Ú26Æü¸á¸å4»þ¸½ºß¡Û
¾ÃËÉ¤¬¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡¡26Æü¸á¸å4»þ
¡¡23Æü¸á¸å¤Ë²¬»³»ÔÆî¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¡£ÄÌÊó¤«¤é´Ý3Æü·Ð¤Ã¤¿26Æü¸á¸å4»þ¤«¤é¾ÃËÉ¤¬¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡26Æü¸á¸å2»þ»þÅÀ¤Î±ä¾ÆÈÏ°Ï¤Ï546ha¤Ç¸áÁ°7»þ¤Î»þÅÀ¤«¤éÌó100ha¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ï¸á¸å2»þ»þÅÀ¤Ç³µ¤Í65Ââ¡¢300¿Í°Ê¾å¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡±ä¾Æ¤Ï³³Ì»³»³Äº¤«¤é¡¢ÅìÊý¸þ¤ÎÆî¶è¾®¶úÃÏÆâ¤Þ¤Ç³ÈÂç¡£ ±ì¤Ï30～40¥«½êÄøÅÙ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÄÃ°µ¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»³ÎÓ¤Î¤¿¤á¥Ûー¥¹¤òÍ¸ú¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Î¤Ð¤¹¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£