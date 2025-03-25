½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ø¿Ï²ç¡Ù¿Æ»Ò·ö²Þ¤ÎÈï³²¤Ç¼Ò²°ÅÝ²õ¡¡¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¿è¤ÊÅÚ²¼ºÂ¤Ç¼ÒÄ¹¤â¼Õºá¡Ö¤ªµö¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹¤ÎËÜ¼Ò²°¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÈÓÅÄ¶¶ 2-10-8¡Ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¹©»ö¸½¾ì¤Î²¾°Ï¤¤¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¿Ï²ç¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÈÏÇÏ¿Ï²ç¤¬ºÇ¶¯¤ÎÉã¡¦Í¦¼¡Ïº¤ËÄ©¤ó¤ÀÌ¾¾ìÌÌ¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¿Æ»Ò·ö²Þ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿è¤Ê±é½Ð¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½©ÅÄ½ñÅ¹¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¿Æ»Ò·ö²Þ¤Ë¤è¤êËÜ¼Ò²°¤ÏÅÝ²õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÝ²õ¤·¤¿½©ÅÄ½ñÅ¹¡ª¿Ï²ç¤¬ÅÚ²¼ºÂ¡Ä¿è¤Ê¹©»ö¸½¾ì¤Î²¾°Ï¤¤
¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹ËÜ¼Ò²°¤Ï¹Äµï¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¾ì½ê¤Ë1973Ç¯¤Ë½×¹©¤·¡¢50Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬Ï·µà²½¤ËÈ¼¤¦·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬·èÄê¡¢º£Ç¯1·î6Æü¤è¤êËÜ¼Ò¤Ï²¾¼Ò²°¡ÊÅìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¡Ë¤Ë°ÜÅ¾Ãæ¤Ç¡¢¿·¼Ò²°¤Ï2027Ç¯9·î½×¹©Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¤Ç1991 Ç¯¤è¤êÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¿Ï²ç¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÃÏ¾åºÇ¶¯¤ÎÀ¸Êª¡¦ÈÏÇÏÍ¦¼¡Ïº¤òÉã¿Æ¤Ë»ý¤Ä¹â¹»À¸¡¦¿Ï²ç¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î³ÊÆ®Ì¡²è¡£Åìµþ¥É¡¼¥àÃÏ²¼¤Ë¹¤¬¤ëÃÏ²¼Æ®µ»¾ì¤Ç¹â¹»À¸¤Ê¤¬¤é²¦¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¿Ï²ç¤Î»Ñ¤Ê¤É¤òÉÁ¤¡¢Éã¿Æ¡¦Í¦¼¡Ïº¤È¤Î¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¿Æ»Ò·ö²Þ¡×¤Ç°ø±ï¤Ë°ìÃ¶¤Î·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¡£
¡¡º£²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿±é½Ð¤Ï¡¢²òÂÎ¤¹¤ëËÜ¼Ò²°¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Î²¾°Ï¤¤¤Ë¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¿Æ»Ò·ö²Þ¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò·Ç¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¸¶ºîÌ¡²è¤Ç¤Ï¡¢ÈÏÇÏ¿Æ»Ò¤Î·ãÆ®¤Ï¡Ö³¹¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¾×·â¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤Ç¡¢º£²ó¤Î±é½Ð¤Ç¤Ï¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬ËÜ¼Ò²°¤ÎÅÝ²õ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Ï²ç¤¬ÅÚ²¼ºÂ¤·¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¹©»ö¤ËÈ¼¤¦±Æ¶Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤â¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¿Ï²ç¡Ù¥·¥ê¡¼¥º½éÂåÃ´Åö¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ïÌ³¼èÄùÌò¤ÎÂô¹Í»Ë¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥Þ¥ó¥¬¡ª¿·¤·¤¤À¤³¦¡ª¡ª¿·¤·¤¤»þÂå¡ª¡ª¡ªÁÏ¤ê½Ð¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¡¢¿Ï²ç¤ÈÍ¦¼¡Ïº¤Î¡ØÃÏ¾åºÇÂç¤Î¿Æ»Ò·ö²Þ¡Ù¤Ë¤ÏÊ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÊÀ¼Òµì¼Ò²°¤òÂç²òÂÎ¡¦Ä¶Ê´ºÕ¡ª½©ÅÄ½ñÅ¹¤â¿·¤·¤¤»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ¤Î³§ÍÍ¡¢À¿¤Ë¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ð¤·¤Î¤´´²½ú¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ä¡ÄÇÒ¡ª¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î»³¸ýÆÁÆó¤Ï¡ÖÏ·µà²½¤ËÈ¼¤¤¼Ò²°¤ò²òÂÎ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÎÙ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Ã¤Á¤Î¾¡¼ê¤Ê²ò¼á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊ½¤Î¸þ¤³¤¦¤ÇÈÏÇÏ²È¤ÎºÇ¶¯¿Æ»Ò·ö²Þ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»¦É÷·Ê¤Ê¹©»ö¸½¾ì¤â¾¯¤·¤Ï³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤ä¤Ï¤ê¾¡¼ê¤Ê²ò¼á¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤Ð¤·¤Î´Ö¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¤ªµö¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÝ²õ¤·¤¿½©ÅÄ½ñÅ¹¡ª¿Ï²ç¤¬ÅÚ²¼ºÂ¡Ä¿è¤Ê¹©»ö¸½¾ì¤Î²¾°Ï¤¤
¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹ËÜ¼Ò²°¤Ï¹Äµï¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¾ì½ê¤Ë1973Ç¯¤Ë½×¹©¤·¡¢50Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬Ï·µà²½¤ËÈ¼¤¦·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬·èÄê¡¢º£Ç¯1·î6Æü¤è¤êËÜ¼Ò¤Ï²¾¼Ò²°¡ÊÅìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¡Ë¤Ë°ÜÅ¾Ãæ¤Ç¡¢¿·¼Ò²°¤Ï2027Ç¯9·î½×¹©Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿±é½Ð¤Ï¡¢²òÂÎ¤¹¤ëËÜ¼Ò²°¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Î²¾°Ï¤¤¤Ë¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¿Æ»Ò·ö²Þ¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò·Ç¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¸¶ºîÌ¡²è¤Ç¤Ï¡¢ÈÏÇÏ¿Æ»Ò¤Î·ãÆ®¤Ï¡Ö³¹¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¾×·â¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤Ç¡¢º£²ó¤Î±é½Ð¤Ç¤Ï¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬ËÜ¼Ò²°¤ÎÅÝ²õ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Ï²ç¤¬ÅÚ²¼ºÂ¤·¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¹©»ö¤ËÈ¼¤¦±Æ¶Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤â¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¿Ï²ç¡Ù¥·¥ê¡¼¥º½éÂåÃ´Åö¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ïÌ³¼èÄùÌò¤ÎÂô¹Í»Ë¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥Þ¥ó¥¬¡ª¿·¤·¤¤À¤³¦¡ª¡ª¿·¤·¤¤»þÂå¡ª¡ª¡ªÁÏ¤ê½Ð¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¡¢¿Ï²ç¤ÈÍ¦¼¡Ïº¤Î¡ØÃÏ¾åºÇÂç¤Î¿Æ»Ò·ö²Þ¡Ù¤Ë¤ÏÊ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÊÀ¼Òµì¼Ò²°¤òÂç²òÂÎ¡¦Ä¶Ê´ºÕ¡ª½©ÅÄ½ñÅ¹¤â¿·¤·¤¤»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ¤Î³§ÍÍ¡¢À¿¤Ë¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ð¤·¤Î¤´´²½ú¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ä¡ÄÇÒ¡ª¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î»³¸ýÆÁÆó¤Ï¡ÖÏ·µà²½¤ËÈ¼¤¤¼Ò²°¤ò²òÂÎ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÎÙ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Ã¤Á¤Î¾¡¼ê¤Ê²ò¼á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊ½¤Î¸þ¤³¤¦¤ÇÈÏÇÏ²È¤ÎºÇ¶¯¿Æ»Ò·ö²Þ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»¦É÷·Ê¤Ê¹©»ö¸½¾ì¤â¾¯¤·¤Ï³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤ä¤Ï¤ê¾¡¼ê¤Ê²ò¼á¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤Ð¤·¤Î´Ö¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¤ªµö¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£