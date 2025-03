2025年4月18日(金)から4月20日(日)まで幕張メッセにて行われる「STAR WARS CELEBRATION JAPAN 2025」にメディコム・トイの新アイテムが先行で登場する。『スター・ウォーズ』シリーズは1977年の映画『スター・ウォーズ』(後に『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』に改題)を起点とするSF作品群。宇宙の支配を企む銀河帝国やその残党と、それらに抵抗し自由と平和を求める人々の戦いを描く。「スター・ウォーズ セレブレーション」は、世界中から集結した大勢のファンの目の前で、今もなお広がり続ける『スター・ウォーズ』シリーズの今後のラインナップや最新情報がお披露目される全世界のファン待望のイベントだ。なお「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」の入場チケットはすでに完売となっている。

今回、「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」に、メディコム・トイの『スター・ウォーズ』関連の新作が先行登場することが明らかとなった。ラインナップは以下の通り。<MAFEX(マフェックス)/全高約16センチ前後のアクションフィギュア>「MAFEX LUKE SKYWALKER(TM) (STORMTROOPER DISGUISE)」「MAFEX HAN SOLO(TM) (STORMTROOPER DISGUISE)」「MAFEX THE MANDALORIAN CHROME Ver.」<BE@RBRICK(ベアブリック)/クマ型ブロックタイプフィギュア>「BE@RBRICK CHASE STAR WARS(TM)」「BE@RBRICK ROYAL SELANGOR THE MANDALORIAN」<ソフビ人形>「SOFUBI ダース・ベイダー(TM) (ローグ・ワン Ver.)」「SOFUBI シャドーストームトルーパー(TM)」「SOFUBI シー・スリーピオ(TM) (新たなる希望 Ver.)」「SOFUBI アールツー・ディーツー(TM) (新たなる希望 Ver.)」「SOFUBI ボバ・フェット(TM) (プロトタイプ Ver.)」MAFEXでは、『エピソード4/新たなる希望』劇中で、主人公ルーク・スカイウォーカーと頼れる味方のハン・ソロが、帝国軍の兵士ストーム・トルーパーに変装した姿が登場。連続ドラマ『マンダロリアン』の主人公マンダロリアンもメッキ仕様バージョンで加わっている。「BE@RBRICK CHASE(ベアブリック チェイス)」は全高約7センチの100%サイズ。シリーズを象徴するキャラクターのダース・ベイダーやC-3PO、R2-D2などのベアブリック1体がランダム封入されている。ソフビもシリーズの代表的なキャラが勢揃いしている。「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」のチケットを手に入れている方は、ぜひチェックしていただきたい。なお、各アイテムはイベント後に一般店頭やメディコム・トイ運営オンラインストア各店にも登場予定。アイテムにより登場時期は異なる。チケットをお持ちでない方は公式サイトなどの続報にご注目いただきたい。(C) & TM Lucasfilm Ltd.