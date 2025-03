2025年5月1日(木)公開予定の映画映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』とTVアニメ『らんま1/2』とのコラボレーションが実現。コラボを記念してオリジナルコラボビジュアルが公開された。『AnimeJapan 2025』ではコラボビジュアルを使用したステッカーの無料配布が決定。ギンビス宮本周治社長、『らんま1/2』原作・高橋留美子先生のコラボ記念コメントも到着した。

1978年の発売から47年。長らく愛され続ける国民的おかし「たべっ子どうぶつ」は、さまざまな動物をかたどったビスケットにその動物のアルファベットが記され、「おいしく、楽しく、食べて学ぶ」をテーマに、日本はもとより世界20カ国以上で販売されるギンビス社のロングセラー商品。パッケージにあしらわれたどうぶつたちのキャラクター商品は、近年若者を中心に爆発的人気を誇り、ついに『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』として2025年5月1日(木)に新宿バルト9ほか全国にて映画公開決定。漫画『らんま1/2』は『週刊少年サンデー』(小学館)に1987年36号から1996年12号まで連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作。1989年にTVアニメ化。2024年に再アニメ化されており、現在その第2期を製作中。今回のコラボは2024年版。中国での修行中に、水を被ると女性になる体質になってしまった少年格闘家・早乙女乱馬と、許嫁の天道あかねを中心とした格闘コメディだ。乱馬と同様の経緯で、水を被るとパンダ化してしまう早乙女玄馬(乱馬の父)、子豚になってしまう響良牙なども登場する。今回公開されたコラボビジュアルでは、大人気キャラクターのたべっ子どうぶつと『らんま1/2』の動物キャラクターが大集合!映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』オリジナルキャラクターの「ぺがさすちゃん」も参戦している。今コラボを記念し、ギンビス・宮本周治社長、『らんま1/2』原作・高橋留美子からコメントも到着した。<ギンビス・宮本周治社長>『らんま1/2』とコラボさせていただきとても光栄です。楽しさがあふれるコラボビジュアルが出来上がりましたのでぜひ楽しんでください!<『らんま1/2』原作・高橋留美子>映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』とTVアニメ『らんま1/2』のコラボ、とっても可愛くて、嬉しいです!2025年3月22日(土)〜23日(日)東京ビッグサイトで開催される世界最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2025』ShoProブース付近で、限定ノベルティとして今コラボビジュアルを使用したステッカーの無料配布も決定。会場に出向かれる方は、ぜひShoProブースにお立ち寄りいただきたい。数に限りあり、在庫がなくなり次第、配布終了となる。(C)ギンビス (C)劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会(C)高橋留美子・小学館/「らんま1/2」製作委員会