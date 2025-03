「『はるか彼方の銀河』で最もかわいいキャラクター」のグローグーにフィーチャーしたグッズがいっぱいのポップアップストア「STAR WARS GROGU CUTEST IN THE GALAXY」がスター・ウォーズセレブレーションに登場することが発表された。2025年4月18日(金)から4月20日(日)まで幕張メッセで開催される『スター・ウォーズセレブレーション ジャパン2025』にて、「マンダロリアン」シリーズに登場する特別な力を秘めた子ども「グローグー」にフィーチャーしたポップアップストア『STAR WARS GROGU CUTEST IN THE GALAXY』が登場する。ポップアップストアでは、スター・ウォーズセレブレーション限定グッズや、グローグーをデザインしたさまざまな新作グッズが販売される。

また、ガーランドがきらきらと輝くポップな内装が特徴的な店内では、大きなグローグーのバルーンが皆さまをお出迎え。店頭では新商品を発売するほか、『スター・ウォーズセレブレーション ジャパン2025』だけの特別な体験が楽しめる企画がご用意されている。会場限定商品や新発売商品の詳細については、後日プレスリリースや公式サイトにて発表される。続報をお見逃しなく。(C) & (TM) Lucasfilm Ltd.