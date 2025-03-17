ソフトバンク「Perplexity Enterprise Pro」の販売を開始、生成AIの法人向けプラン
ソフトバンク「Perplexity Enterprise Pro」の販売を開始
ソフトバンクは、Perplexity AIが提供するAI回答エンジン「Perplexity」の法人向けプラン「Perplexity Enterprise Pro」を3月に提供を開始した。「Perplexity Enterprise Pro」を正規代理店として販売するのは、ソフトバンクが初だという。
「Perplexity Enterprise Pro」では、複雑な質問にも対応する“Pro検索”機能が回数制限なく利用できるほか、高度な検索アルゴリズムを使用する“Deep Research”機能、PDFファイルなどを解析できるファイルアップロード機能を備える。また、処理結果をリアルタイムで共有できる“Spaces”機能や信頼した情報源に限定した結果を出力できる“ドメイン制限検索”機能などを備える。
このほか、安全性とプライバシー保護にあたる機能として、複数のサービスを1つの認証で利用できるシングルサインオン（SSO）機能や、ユーザー管理機能を備える。サービスは国際セキュリティー認証であるSOC2（System and Organization Controls 2）を取得しているほか、検索データやアップロードしたファイルは7日間で自動的に削除、AIモデルの学習には使用されないようになっている。