サマソニ、アリシア・キーズがヘッドライナー決定 BE:FIRSTら第4弾発表【一覧】
恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2025』（8月16・17日、千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園）の出演アーティスト第4弾が、17日に発表。アリシア・キーズがヘッドライナーとして決定したほか、BE:FIRSTら追加アーティストも発表された。
【画像】サマソニ、第4弾アーティスト（大阪）
グラミー賞17冠、全世界累計アルバム・セールス6500万枚を誇る世界的シンガー・ソングライターALICIA KEYSが12年ぶりの来日で初のサマソニヘッドライナーを務める。
このほかダンス＆ボーカルグループのBE:FIRST、新世代のR＆Bアイコン・TINASHEが決定した。
■8月16日（土）東京・17日（日）大阪
FALL OUT BOY
Official髭男dism
THE PRODIGY（Tokyo）
GESAFFELSTEIN（Osaka）
YUNGBLUD
BEABADOOBEE
BABYMETAL
BLOC PARTY
DOMi & JD BECK・go!go!vanillas（Tokyo）
HOT MILK ※・PORTER ROBINSON
THE RAMPAGE
WALLICE
■8月16日（土）大阪・17日（日）東京
ALICIA KEYS※
CAMILA CABELLO
BE:FIRST※
aespa（Tokyo）
ちゃんみな（Osaka）
J BALVIN
ELIJAH WOODS
FRUITS ZIPPER
INFINITY SONG
JORJA SMITH
KATSEYE
LANA
LEE YOUNGJI
TINASHE※
ほか
※＝新発表
【画像】サマソニ、第4弾アーティスト（大阪）
グラミー賞17冠、全世界累計アルバム・セールス6500万枚を誇る世界的シンガー・ソングライターALICIA KEYSが12年ぶりの来日で初のサマソニヘッドライナーを務める。
■8月16日（土）東京・17日（日）大阪
FALL OUT BOY
Official髭男dism
THE PRODIGY（Tokyo）
GESAFFELSTEIN（Osaka）
YUNGBLUD
BEABADOOBEE
BABYMETAL
BLOC PARTY
DOMi & JD BECK・go!go!vanillas（Tokyo）
HOT MILK ※・PORTER ROBINSON
THE RAMPAGE
WALLICE
■8月16日（土）大阪・17日（日）東京
ALICIA KEYS※
CAMILA CABELLO
BE:FIRST※
aespa（Tokyo）
ちゃんみな（Osaka）
J BALVIN
ELIJAH WOODS
FRUITS ZIPPER
INFINITY SONG
JORJA SMITH
KATSEYE
LANA
LEE YOUNGJI
TINASHE※
ほか
※＝新発表