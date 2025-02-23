¡Ö¿Æ¶á´¶¤¬¤ï¤¯ÂÎ·¿¡×¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¡È¥à¥Á¥à¥Á²Ö²Ç¡É»Ñ¤ËÇ®»ëÀþ
¡¡2024Ç¯5·î¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø151¥»¥ó¥Á¡¢48¥¥í¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ·¿¤¬À¤¤ÎÃËÀ¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢È¯Çä¿ôÆü¤Ç³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒÅ¹¤Î¼Ì¿¿½¸ÉôÌç¤Ç¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼1°Ì¤òµÏ¿¡£·Ý¿Í¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥à¥Á¥à¥Á´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¤ÎÏª½ÐÂ¿¤á¤Ê¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°»Ñ
¡Ö¿Æ¶á´¶¤¬¤ï¤¯ÂÎ·¿¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£Ç¯2·î21Æü¤Ë¤Ï·ëº§¾ðÊó»ï¡Ø¥¼¥¯¥·¥£¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÈÂç¿Í²Ö²Ç¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¶»¤«¤é¾å¤òÂç¤¤¯Ïª½Ð¤·¤¿¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î¼Ì¿¿½¸Æ±ÍÍ¤Ë¡Ô¥à¥Á¥à¥Á´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Õ¡ÔºÇ¹â¤ÎÂÎ¤¹¤®¤ë¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â³½Ð¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½÷À¸þ¤±¤Î»¨»ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢
¡Ô¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Æ¡¢¿Æ¶á´¶¤¬¤ï¤¯ÂÎ·¿¤À¤è¤Í¡Õ
¡Ô¤º¤ó¤°¤ê¤à¤Ã¤¯¤ê´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡Õ
¡ÔÃËÀ¸þ¤±¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤éÎÉ¤¤¤±¤É¡¢¥¼¥¯¥·¥£Çã¤¦ÁØ¤Ë¼ûÍ×¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Ï¸ª¤äÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤¬¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÙ¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¡È¥à¥Á¥à¥Á´¶¡É¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤ÏºÇ¶á¤Î¡Ø¥¼¥¯¥·¥£¡Ù¤Ï¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º·Ý¿Í¤µ¤ó¤òÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤Î9·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ù¤Î¤«¤Ê¤Ç¤µ¤ó¤¬¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¡È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê·Ý¿Í¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬É¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤Î2¿Í¤ä¡¢ÃËÀ·Ý¿Í¤Ç¤Ï¥é¥é¥ó¥É¤Î¥Ë¥·¥À¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Õ¤Î2¿Í¤ä³¿Äâ¤Î¥¤¥ï¥¯¥é¤¬»ïÌÌ¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯11·î¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡Ù¤Ë¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬1Ëü4000Éô¤âÇä¤ì¤Æ¡¢¡ØDMM¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ÎÎòÂå2°Ì¤ÎµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÏÃÂêÀ¤È¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥¼¥¯¥·¥£¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ô¥¼¥¯¥·¥£¤ËºÜ¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡Õ¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¡£¡Ô¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬»ä¤ò¥¼¥¯¥·¥£¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡Õ¤È¡¢¸¬µõ¤Ë´¶¼Õ¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¡ª