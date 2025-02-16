¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢ÂçÊªÆâÌî¼ê¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡¡ËèÇ¯¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È²ÄÇ½¤Î3Ç¯·ÀÌó¡¡µÈÅÄÀµ¾°¤Îµ¯ÍÑ¤Ë±Æ¶Á¤â
¢¡ ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬ÂçÊªFAÆâÌî¼ê¤ÎÁèÃ¥Àï¤òÀ©¤¹
¡¡µÈÅÄÀµ¾°¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¡¢FA¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó¤Ï3Ç¯1²¯2000Ëü¥É¥ë¤È¤µ¤ì¡¢Ëè¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Ï2015Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÇµåÃÄ1½äÌÜ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ËÆþÃÄ¤·¡¢Íâ2016Ç¯¤ËMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤·¤ÆWBC¤Ë»²Àï¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÎÀµ»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤â2017Ç¯¡¢2022Ç¯¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò2ÅÙÀ©ÇÆ¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.296¡¢41ËÜÎÝÂÇ¡¢112ÂÇÅÀ¡¢OPS1.015¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤Ëµ±¤¡¢Æ±Ç¯¤ÎMVPÅêÉ¼2°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï145»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.260¡¢26ËÜÎÝÂÇ¡¢75ÂÇÅÀ¡¢OPS.768¤òµÏ¿¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ê¡¼¥°»°ÎÝ¼êÉôÌç¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò½é¼õ¾Þ¡£9¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»191ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.848¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï´û¤Ë¼çË¤¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤¬Àµ»°ÎÝ¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤ÏÆóÎÝ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤¬»°ÎÝ¤ò¼é¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤¬»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ËÆþ¤ê¡¢µÈÅÄ¤Ï³°Ìî°¿¤¤¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£µÈÅÄ¤Ïº£¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÊü½Ð¸õÊä¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÊä¶¯¤Ë¤è¤ê¥È¥ì¡¼¥É°Æ¤¬ºÆÇ³¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡µÈÅÄÀµ¾°¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¡¢FA¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó¤Ï3Ç¯1²¯2000Ëü¥É¥ë¤È¤µ¤ì¡¢Ëè¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Ï2015Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÇµåÃÄ1½äÌÜ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ËÆþÃÄ¤·¡¢Íâ2016Ç¯¤ËMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤·¤ÆWBC¤Ë»²Àï¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÎÀµ»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤â2017Ç¯¡¢2022Ç¯¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò2ÅÙÀ©ÇÆ¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.296¡¢41ËÜÎÝÂÇ¡¢112ÂÇÅÀ¡¢OPS1.015¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤Ëµ±¤¡¢Æ±Ç¯¤ÎMVPÅêÉ¼2°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï´û¤Ë¼çË¤¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤¬Àµ»°ÎÝ¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤ÏÆóÎÝ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤¬»°ÎÝ¤ò¼é¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤¬»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ËÆþ¤ê¡¢µÈÅÄ¤Ï³°Ìî°¿¤¤¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£µÈÅÄ¤Ïº£¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÊü½Ð¸õÊä¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÊä¶¯¤Ë¤è¤ê¥È¥ì¡¼¥É°Æ¤¬ºÆÇ³¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£