【ハッピーセット「ポケモンフレンダ/ポケピース」】2月14日~約2週間販売価格:490円~ (一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)

日本マクドナルドは、ハッピーセット「ポケモンフレンダ」と「ポケピース」を本日2月14日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

今回のハッピーセットは「ポケモンフレンダ」と「ポケピース」のコラボおもちゃが登場。「ポケモンフレンダ」からはピカチュウと伝説のポケモンたちのオリジナルスペシャルフレンダピック全6種、「ポケピース」からはポケモンたちののんびりきままで自由な毎日“ピース”なくらしを描いた、オリジナルシール&さがしあそびブック全6種が用意される。

また、今回はハッピーセット「ポケモンフレンダ」と「ポケピース」に加え、ハッピーセットで過去に登場したおもちゃ等の中からおまけが1個併せて貰える。

なお、ハッピーセット「ポケモンフレンダ」、「ポケピース」とおまけのおもちゃはランダムで配布されるため選ぶことはできない。いずれも数量には限りがあり、なくなり次第終了となる。

ハッピーセット「ポケモンフレンダ」

販売期間2月14日~

※全6種の中からいずれか1つがもらえる。

レシラム

ゼクロム

キュレム

レックウザ

オーガポン

ピカチュウ

※どれがもらえるかは、お楽しみ

【日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長 沢井佳子氏のコメント】

「ポケモンの戦略」をあみだす論理性

ゲームは、相手のふるまいや能力を観察しながら、ルールに従い、数値の判断や位置関係の判断を重ねて、勝つことを目指す遊びです。プレーヤーには、数の大小関係がわかること、相手との位置関係や順番や方向がわかること、そして「もし○○したら、次は△△しよう…」という戦略をあみだす「論理性」などが求められます。さらに、ゲームの機械に向き合い、ボタン操作や画面タッチが器用にできるか否かも、勝負を左右します。「今、どんな戦略を考えて戦っているのか?」を声に出して話してみましょう。思考を言葉で説明する力が伸びるチャンスです。

【マクドナルド:今回の発達のためのテーマについて】

ゲームの機械にフレンダピックをはめてボタンを操作したり、変化する画面をタッチしたりする遊びは空間認識を高めます。手持ちのフレンダピックで「どのポケモンを、どう組み合わせれば勝てるか?」と、ポケモンの能力をもとに論理的にバトルの作戦を考える遊びができます。

ハッピーセット「ポケピース」

販売期間:2月14日~

※全6種の中からいずれか1つがもらえる。

表紙

ピカチュウ&ピチュー(リビング)

ポッチャマ(バスルーム)

ヒバニー(プレイングルーム)

モクロー(おやすみルーム)

ニャスパー(おしゃれルーム)

ワッカネズミ(談話室)

【日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長 沢井佳子氏のコメント】

ポケモンの「ピースなくらし」を思い浮かべて遊ぼう

バトルするポケモンがいる一方、「ポケピース」のように、優しい色づかいのシェアハウスで、のんびりと自由きままに暮らすポケモンたちもいます。「ピカチュウとピチューは、リビングルームで、どんなおしゃべりをするのかな?」、「おしゃれなニャスパーは、朝起きたら何をすると思う?」と、会話をしながら、ポケピースのなかまたちのいる部屋にポケモンや道具のシールを貼って遊びましょう。ドールハウスで「おうちごっこ遊び」をするように、ポケピースの世界が想像の中で動き出し、「自由なくらしの物語」をふくらませる遊びになるはずです。

【マクドナルド:今回の発達のためのテーマについて】

様々なポーズや表情のポケモンたちのシールをブックに自由に貼ることで、絵を構成する表現力を育みます。また、ドアや窓の仕掛けを開けて隠れているポケモンを探すことは、手指を器用にコントロールする遊びです。自分でデコレーションし、完成させたお部屋の絵を見ながら、ポケモンたちが暮らすシェアハウスの物語を想像する遊びが広がります。

(C) 2024 Pokemon. (C) 1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。



(C) Pokemon. (C) Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

