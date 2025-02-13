¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È4¼Ò¡¢ANA¤Ø¤Î¥Þ¥¤¥ë¸ò´¹¤Ç50¡ó¥ì¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¡4·î30Æü¤Þ¤Ç
¥Ý¥¤¥ó¥È¥¿¥¦¥ó¡¢PeX¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥ó¥«¥à¡¢¥É¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ï3¼Ò¹çÆ±¤Ç¡¢ANA¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¥Þ¥¤¥ë¤Ø¤Î¸ò´¹¤Ç50¡ó¤Î¥ì¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢350¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò140¥Þ¥¤¥ë¤Ë¡¢350¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦1,750¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦3,500¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ±°Ì¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡£·î´Ö¤Î¸ò´¹¾å¸Â¤Ï¤Ê¤·¡£°Ü¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£
PeX¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò36¥Þ¥¤¥ë¤Ë¡¢1,000¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å500¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ±°Ì¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡£·î´Ö¤Î¸ò´¹¾å¸Â¤Ï¤Ê¤·¡£°Ü¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢7,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò150¥Þ¥¤¥ë¤Ë¡¢7,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦35,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦70,000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ±°Ì¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡£·î´Ö¤Î¸ò´¹¾å¸Â¤Ï¤Ê¤·¡£°Ü¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥ó¥«¥à¤Ï¡¢300¥Þ¥Í¡¼¤ò120¥Þ¥¤¥ë¤Ë¡¢300¥Þ¥Í¡¼°Ê¾å¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡£·î´Ö¤Î¸ò´¹¾å¸Â¤Ï100,000¥Þ¥Í¡¼¡£°Ü¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2·î1Æü¤«¤é4·î30Æü¸ò´¹¿½ÀÁÊ¬¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¿¥¦¥ó¤ÏÌó1¡Á2¤«·î¸å¤Ë¡¢PeX¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÌó2¡Á3Æü¸å¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥ó¥«¥à¤Ï3¡Á4Æü¸å¤Ë¡¢¥É¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ï4¡Á5Æü¸å¤ËÄÌ¾ï¥Þ¥¤¥ë¤ÈÆ±»þ¤ËÀÑ»»¤¹¤ë¡£