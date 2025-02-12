¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¡¡Ö¿À¥É¥é¥Þ¡×¤ÎºÆÊüÁ÷¤Ë»ëÄ°¼Ô´¿´î¡ª¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï²Æì°Ü½»¤Ç¡Èµï¼ò²°¤Î½÷¾¡É¤Î°Õ³°¤Ê¸½ºßÃÏ
ÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤ò¤á¤°¤ë½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¶É°÷¤Î´ØÍ¿¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢µçÃÏ¤ËÎ©¤Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£²¿½½¼Ò¤â¤Î´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆCM¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬2·î7Æü¡¢¡Ö¥¥ó¥é¥¤¥µ¡¼¡×¤¬CMÊüÁ÷¤òºÆ³«¡£10Æü¤Ë¤Ï¡¢À¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤¬²ñ¸«¤Ç¡È¿Í»ö¤ÎÆ©ÌÀÀ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Ë¹¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÀÀ¤´Ö¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸·¤·¤¤»ëÀþ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê±²Ãæ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤À¤¬11Æü¡¢13»þ50Ê¬¤«¤é´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤Ï¡ØºÇ¹â¤ÎÎ¥º§¡Ù¤À¡£
¡Æ13Ç¯1·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï30Âå¤Î·ëº§´Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤È¤Ï²¿¤«¡×¡Ö²ÈÂ²¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÉÁ¤¯¥é¥Ö¡õ¥Û¡¼¥à¥³¥á¥Ç¥£¡£º£²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ç14Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿2»þ´Ö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤À¡£
¡Ö¡ØºÇ¹â¤ÎÎ¥º§¡Ù¤Ï¡Ç18Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤ºî¡£ÄÌ¾ï¤Ê¤é¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¡ØÎ¥º§ÊÛ¸î»ÎII¡Ù¤¬ºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢11Æü¤À¤±¡ØºÇ¹â¤ÎÎ¥º§¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ²È¤Ç¤¢¤ëºä¸µÍµÆó¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡Ù¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ØºÇ¹â¤ÎÎ¥º§¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ï±Ê»³±ÍÂÀ¡Ê42¡Ë¡¢ÈøÌî¿¿Àé»Ò¡Ê43¡Ë¡¢¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡Ê42¡Ë¡¢°½Ìî¹ä¡Ê43¡Ë¤Î4¿Í¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Î°ì¿Í¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëÈøÌî¤Ï¡¢½÷Í¥¶È¤Î¤Û¤«¤Ë°û¿©Å¹¤Î½÷¾¤È¤¤¤¦´é¤â»ý¤Ä¡£
¡Ö¡Ç21Ç¯7·î¡¢²Æì¸©¤Î´ë¶È¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ëÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤¬¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÈøÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç²Æì¸©º£µ¢¿ÎÂ¼¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë½÷¾¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¾¼ÏÂµï¼ò²° ËÌ»³¿©Æ²¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ø¤â¤È¤â¤È¼ç¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¼¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡È¤¸¤ã¤¢¡¢»ä¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤·¤é¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡Ù¤È·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¤ªÅ¹¤ÎSNS¤ËÈøÌî¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÁûÆ°¤¬¤¤¤Þ¤À¼ýÂ«¤·¤Ê¤¤¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢ºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØºÇ¹â¤ÎÎ¥º§¡Ù¡£X¤Ç¤Ï¡¢´î¤ÖÀ¼¤¬¤³¤¦¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¤¢¤¢¤¢¤¢¡¼¡¢¿À¥É¥é¥Þ¡¼¡ªºÇ¹â¤ÎÎ¥º§¡ª¡ª¡Õ
¡ÔºÇ¹â¤ÎÎ¥º§ºÆÊüÁ÷¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¤ß¤ó¤Ê¼ã¤¤¡ª¡Õ
¡ÔºÇ¹â¤ÎÎ¥º§¤ÎºÆÊüÁ÷¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤ä¤Ã¤ÑÌÌÇò¤¤¤Ê¤¡¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤¨¤ë¡Õ
¡Ô¤¦¤©¤¤¡ªº£ºÇ¹â¤ÎÎ¥º§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëºÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¤«¡ª¡ª¡ªµ¤¤Å¤¤¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡Õ
1·î31Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂç·¿²»³ÚÆÃÈÖ¡ØFNS²ÎÍØº× ½Õ¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥Á ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÔÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤ÆÂçÉý¸º¼ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢À©ºîÈñ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¡Õ¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¤¬º¤Æñ¤Ê¤¤¤Þ¡¢¤¤¤Ä¤«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ØºÇ¹â¤ÎÎ¥º§¡Ù¤ÎºÆËÜÊÔ¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£